ВПО можуть змусити повернути виплати: у яких випадках держава вимагає гроші назад

Чи справді доведеться все повертати

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Українка зі статусом ВПО поскаржилася у Threads, що отримала лист із вимогою повернути вже виплачену допомогу на дітей. За її словами, документи та доходи перевіряли ще до призначення виплат, однак згодом виявилося, що гроші нібито були отримані неправомірно.

Чи справді ВПО можуть зобов’язати повернути отриману допомогу та в яких випадках держава має на це право — розбирався "Телеграф".

Допис українки в Threads

Коли від ВПО можуть вимагати повернути гроші

Йдеться не про будь-яке припинення виплат, а саме про надміру виплачені кошти — гроші, які людина отримала у період, коли вже не мала права на допомогу. Це передбачено чинним Порядком №332.

Зокрема, вимога про повернення може виникнути, якщо:

отримувач подав недостовірні відомості або не повідомив про важливі зміни;

змінилися обставини, через які виплату потрібно було припинити або зменшити;

під час верифікації Мінфін виявив невідповідність даних;

ВПО повернулася до покинутого місця проживання, але продовжила отримувати допомогу;

людина перебувала за кордоном понад встановлений строк без підтвердженої поважної причини;

отримувач перестав відповідати майновим критеріям для допомоги.

Коли можуть вимагати повернути виплати. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Чи означає припинення виплат, що гроші доведеться повернути

Сам факт припинення або непродовження допомоги не означає, що ВПО має повертати раніше отримані кошти.

Якщо виплати були законно призначені за попередній період, а згодом людина перестала відповідати критеріям для їх продовження, підстав вимагати повернення цих грошей немає.

Що робити, якщо ПФУ вимагає повернути гроші

Як пояснює чинний Порядок №332, спочатку Пенсійний фонд може запропонувати добровільно повернути кошти. Також суму можуть утримувати з наступних виплат.

Якщо гроші добровільно не повертають і утримати їх із майбутніх виплат неможливо, питання може перейти до суду.

Водночас для повернення надміру виплачених коштів передбачена можливість розстрочки — отримувач може подати заяву та погодити графік погашення.

Якщо ВПО вважає вимогу про повернення коштів безпідставною — наприклад, вчасно подавала всі необхідні дані, — вона може звернутися до ПФУ, щоб отримати офіційне пояснення та розрахунок суми переплати. Таке рішення також можна оскаржити в суді.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні почали оформляти одноразову допомогу "Зимова підтримка" у розмірі 19 400 гривень на одне домогосподарство. Кошти передбачені для визначених категорій громадян.