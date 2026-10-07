Не уявляєте, скільки в них бруду: як відмити деревʼяні ложки з кухні без зусиль

Вони стануть як нові

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Дерев’яне кухонне начиння створює вдома особливу атмосферу тепла та затишку, але догляд за ним часто викликає питання. Згодом у пори дерева в’їдаються жир, запахи та забруднення, які не вдається змити звичайним засобом для миття посуду.

У мережі завірусився простий, але ефективний спосіб глибокого очищення кухонних ложок, який повертає їм первозданний вигляд лише за кілька хвилин. Для цього знадобиться засіб, який є на кожній кухні.

У чому полягає суть методу?

Головний секрет криється в комбінації окропу та звичайної харчової соди. Процес гранично простий:

Замочування в окропі із содою: Дерев’яні ложки поміщають у киплячу воду, щедро засипають харчовою содою і залишають відмокати.

Дерев’яні ложки поклали в окріп

Дивовижний результат: Буквально на очах вода починає темніти — сода витягує з пористої структури дерева весь бруд, що залишився, залишки старого жиру і пігменти, що в’їлися. Результат справді може сильно здивувати!

Дерев’яні ложки засипали содою

Фінальний штрих: захист кокосовим маслом

Після того як ложки пройшли процедуру глибокого очищення, їх ретельно просушили. Щоб дерево не пересихало, не тріскалося і знову не вбирало вологу та запахи, їх протерли харчовим кокосовим маслом.

Дерев’яні ложки ретельно висушили

Такий фінішний догляд не тільки повертає виробам гарний шляхетний блиск і гладкість, але й створює надійний захисний шар, продовжуючи термін служби улюбленого кухонного начиння. У мережі пропонують повторювати таке раз на місяць.

Дерев’яні ложки намазали харчовою кокосовою олією

Нагадаємо, в умовах відключень світла українці продовжують ділитися корисними побутовими хитрощами, які виручають у невідповідний момент. Ще одним простим, але неймовірно ефективним лайфхаком поділилася одна з мешканок країни, показавши, як краще розігріти їжу під час блекауту.