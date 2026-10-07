Без техніки немає ротації: розвідникам ДШВ збирають кошти на ремонт авто
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Автомобілі забезпечують ротацію та логістику для бійців
Розвідники 8 Окремого розвідувального батальйону зі складу 8-го корпусу ДШВ потребують допомоги у ремонті фронтових автомобілів. Їхні транспортні засоби були пошкоджені внаслідок ворожих атак.
Про це пише журналіст Сергій Звиглянич в соціальній мережі Facebook. Він наголосив, що транспорт дуже важливий для виконання бойових завдань.
Журналіст оприлюднив кілька фото пошкоджених автівок розвідників. Деякі авто дуже сильно розбиті і навряд чи підлягають ремонту.
"Ось так виглядають автомобілі розвідників 8 ОРБ. Понівечені ворожими ФПВ та КАБами. На щастя, всі хлопці живі, але техніка — розхідник і розходиться вона дуже швидко. Прошу допомогти зібрати кошти на ремонт тих бляшанок, які ще можна відремонтувати. Зберемо більше — купимо іншого корча. Хлопцям потрібна логістика і ротація. На цьому тримається фронт!" — написав Звиглянич.
Він закликав українців долучитись до збору. А також розповсюдити його пост для якомога більшого охоплення аудиторії.
"Так, суми не маленькі, але по гривні та й назбираємо. Прошу також поширювати збір. Якщо маєте змогу — не лише у ФБ, а й на інших майданчиках. Всіх обійняв!
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