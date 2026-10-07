Цей посуд повертається в моду: як зробити, щоб чавунна сковорода справді служила вічно

У догляді за чавунним посудом є нюанс

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Чавунний посуд повертається на сучасні кухні, витісняючи легкі сковорідки з примхливими тефлоновими покриттями. Вважається, що він служить усе життя, але ця репутація оманлива. Чавун витримує багато чого, але деякі звичні дії йому протипоказані.

Головна перевага чавуну — теплова інерція. Він повільно нагрівається, але надовго зберігає тепло, тому чудово підходить для обсмажування м’яса, запікання та тривалого тушкування. Такий посуд можна ставити з плити прямо в духовку.

Водночас ставити холодний чавун на максимальний вогонь не рекомендується, його краще нагрівати поступово. Крім того, чавунний посуд не можна залишати сохнути природним шляхом у сушарці або, що ще гірше, замочувати на ніч у воді, пише Homes and Gardens. Через це на ньому з’являється іржа.

Щоб класичний чавун служив десятиліттями, його потрібно ретельно сушити. Після миття протріть сковороду рушником і відразу поставте на слабкий вогонь на пару хвилин. Тепло випарує залишки вологи з усіх пор.

Якщо іржа все-таки утворилася, достатньо зчистити рудий наліт жорсткою щіткою та заново прожарити сковороду з тонким шаром рослинної олії.

Зберігати чавунні сковорідки краще в сухому місці без закритої кришки, щоб усередині не накопичувався конденсат. У разі зберігання такого посуду стопкою потрібно прокладати предмети паперовими рушниками.

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