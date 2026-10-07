Витяжка смердить, а не прибирає запахи: чому так відбувається і як це виправити
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Витяжку над плитою встановлюють спеціально для того, щоб вона поглинала запахи під час приготування їжі. Але з часом можна зіткнутися з проблемою, коли цей прилад сам стає джерелом неприємних запахів.
Розповідаємо, чому так відбувається і як із цим боротися.
Річ у тім, що витяжка не просто витягує повітря, а й накопичує в собі мікрочастинки їжі. Запах з’являється через те, що на поверхні та всередині конструкції осідають краплі жиру й випаровування. З часом цей наліт прогіркає, і витяжка перестає справлятися зі своїм завданням, перетворюючись на джерело смороду.
Щоб швидко виправити ситуацію, достатньо використовувати звичайний білий оцет, радять на порталі з домоводства Good housekeeping. Оцет працює як потужний природний знежирювач та дезодорант.
Для швидкого поверхневого чищення розчиніть склянку оцту в літрі гарячої води, протріть пристрій змоченою ганчіркою, а потім витріть насухо.
Якщо запах в’ївся глибоко, допоможе метод парової бані. Закип’ятіть на плиті каструлю з літром води та чашкою оцту. Пара, що підніматиметься, розм’якшить жир на решітці та нейтралізує запахи.
Якщо сітка витяжки знімається, замочіть її в гарячій воді з оцтом на пів години. Стійкі плями можна видалити пастою із соди та води. Або ж помийте сітку в посудомийній машині, якщо це не заборонено інструкцією до приладу. Наприкінці процедури висушіть сітку та встановіть на місце.
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