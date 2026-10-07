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Секрет дитинства розкритий: як водонапірна вежа виглядає зсередини (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Водонапірна башта Новина оновлена 07 жовтня 2026, 15:15
Водонапірна башта. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ця споруда породила чимало міфів

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Водонапірні вежі звичні нам як потужні архітектурні споруди на горизонті, але мало хто знає, як вони влаштовані зсередини. Одна з мешканок України вирішила відкрити цю завісу таємниці, показавши "начинку" споруди.

Відповідне відео дівчина розмістила на своїй сторінці у TikTok. Її здивувала конструкція – у величезній вежі є лише невелика труба для води.

Цегляні стіни та індустріальний антураж

Зовні вежа є високою циліндричною спорудою з червоної цегли. Усередині ховається агресивна промислова обстановка:

  • Стіни приміщення виконані з неоштукатуреної червоної цегли, що зберігає сліди часу.
Водонапірна башта
Водонапірна вежа/Фото: Screenshot
  • На одній зі стін закріплений компактний білий електрощит із розподільними кабелями.
Водонапірна башта
Водонапірна вежа/Фото: Screenshot
  • Через весь внутрішній простір вежі вертикально проходить потужна центральна труба.
Водонапірна башта
Водонапірна вежа/Фото: Screenshot
  • Для підйому нагору передбачені металеві сходи.

Зазначимо, водонапірні башти тривалий час залишалися ключовими елементами інфраструктури міст та сіл. Сучасні системи водопостачання найчастіше використовують потужні автоматизовані насосні станції замість висотних резервуарів. Проте інтерес до цих споруд нікуди не зник.

Теги:
#Вода #Водонапірна вежа