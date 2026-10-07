Секрет дитинства розкритий: як водонапірна вежа виглядає зсередини (відео)

Ця споруда породила чимало міфів

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Водонапірні вежі звичні нам як потужні архітектурні споруди на горизонті, але мало хто знає, як вони влаштовані зсередини. Одна з мешканок України вирішила відкрити цю завісу таємниці, показавши "начинку" споруди.

Відповідне відео дівчина розмістила на своїй сторінці у TikTok. Її здивувала конструкція – у величезній вежі є лише невелика труба для води.

Цегляні стіни та індустріальний антураж

Зовні вежа є високою циліндричною спорудою з червоної цегли. Усередині ховається агресивна промислова обстановка:

Стіни приміщення виконані з неоштукатуреної червоної цегли, що зберігає сліди часу.

Водонапірна вежа/Фото: Screenshot

На одній зі стін закріплений компактний білий електрощит із розподільними кабелями.

Водонапірна вежа/Фото: Screenshot

Через весь внутрішній простір вежі вертикально проходить потужна центральна труба.

Водонапірна вежа/Фото: Screenshot

Для підйому нагору передбачені металеві сходи.

Зазначимо, водонапірні башти тривалий час залишалися ключовими елементами інфраструктури міст та сіл. Сучасні системи водопостачання найчастіше використовують потужні автоматизовані насосні станції замість висотних резервуарів. Проте інтерес до цих споруд нікуди не зник.