Сяючі келихи без дорогого поліролю: як відмити посуд, якщо закінчилися засоби для посудомийки

Копійчані засоби з кухні врятують ситуацію

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Посудомийна машина — справжня рятівниця на кухні, яка економить купу часу. Але її обслуговування обходиться недешево. Регулярна купівля капсул, порошків, спеціальної солі та ополіскувачів відчутно б'є по кишені. До того ж спеціалізована хімія має властивість закінчуватися в найневідповідніший момент.

У таких ситуаціях не обов'язково мити все руками. Як зазначає чеський портал iReceptar, дорогі хімічні засоби можна тимчасово замінити тим, що напевно є в кухонній шафці — столовим оцтом та харчовою содою.

Якщо закінчився спеціальний ополіскувач для блиску посуду, на заміну можна сміливо брати білий оцет. Просто налийте його в дозатор для поліролю, закрийте відсік і запустіть стандартний цикл миття. На виході ви отримаєте чистий посуд без білястих розводів від води з природним блиском. Щоправда, сохнути тарілки можуть трохи довше, ніж зазвичай, а суперблиску, як від професійного засобу, очікувати не варто.

У разі, коли під рукою немає ні порошку, ні капсул для миття, виручить саморобна суміш. Додайте у відсік посудомийки приблизно одну столову ложку харчової соди й буквально п'ять крапель звичайного рідкого мийного засобу. Цього цілком вистачить, щоб якісно відмити залишки їжі.

Якщо залити в машинку звичайний рідкий засіб для миття посуду, він створить величезну шапку піни, яка неминуче полізе з усіх щілин і затопить кухню. Сода в цьому випадку запобіжить надмірному піноутворенню.

Зображення згенероване ШІ

Використовувати такі альтернативи варто лише як тимчасовий захід. Домашні суміші не мають такого ж ефекту, як магазинні склади з активними ензимами. Якщо застосовувати соду та мило постійно, внутрощі посудомийки будуть поступово забруднюватися жиром.