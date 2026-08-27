За підтримки фармацевтичної корпорації "Здоров’я" у Харкові розвивається баскетбол

Баскетбольний клуб "Харківські Соколи" активно готується до нового сезону Суперліги 2026/2027. Команда продовжує формувати склад, а також робить ставку на розвиток молоді. На цьому шляху клуб активно підтримує фармацевтична корпорація "Здоров’я".

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Клуб продовжує формувати склад, який дозволить досягти нових результатів. "Соколам" вдалося зберегти кістяк команди, водночас додавши якісних виконавців з інших клубів.

Важливим показником роботи клубу є й успіхи його молодих баскетболістів на міжнародному рівні. У липні одразу двоє гравців "Харківських Соколів" — Артем Романиця та Микита Змієвський — у складі молодіжної збірної України стали чемпіонами Європи U-20. А очолив збірну України U-20 головний тренер "Харківських Соколів" Дмитро Забірченко. Таким чином, представники харківського клубу зробили вагомий внесок не лише у розвиток команди, а й у виступ національного молодіжного баскетболу на європейській арені.

Ще одним важливим напрямом роботи "Харківських Соколів" стало створення команди, яка наступного сезону виступатиме у Першій лізі. Для її формування клуб провів відбір молодих баскетболістів віком від 16 до 22 років. Загалом у ньому взяли участь 56 кандидатів, переважно вихованців харківського баскетболу. За результатами відбору попередньо сформовано склад із 20 спортсменів.

Для цих гравців майбутній сезон стане першим кроком у дорослому професійному баскетболі. Створення команди Першої ліги дає молодим харківським спортсменам можливість продовжувати професійний розвиток у рідному місті та поступово переходити на новий рівень змагань.

Підтримка спорту та створення можливостей для професійного розвитку спортсменів є одним із напрямів соціальної відповідальності фармацевтичної корпорації "Здоров’я". Корпорація вже кілька років підтримує БК "Харківські Соколи", допомагаючи клубу брати участь у всеукраїнських змаганнях, розвивати баскетбол у Харкові та популяризувати здоровий спосіб життя серед дітей і дорослих.

Зараз "Харківські Соколи" розпочали підготовку до нового ігрового сезону. Попереду на команду чекають тренувальний процес, остаточне формування складу та нові матчі Суперліги, тоді як молоді вихованці клубу готуватимуться до свого дебютного сезону у Першій лізі.

— Особливо приємно бачити, як молоді спортсмени отримують можливість зростати поруч із професійною командою, представляти наше місто на всеукраїнському та міжнародному рівнях і досягати високих результатів, — зазначив Олександр Доровський, засновник ТОВ "Корпорація "Здоров’я".