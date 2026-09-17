Студентів обманули? Українці масово скаржаться на нові стипендії

Стипендію підвищили, але грошей не додалося

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З 1 вересня 2026 року академічні стипендії для студентів закладів вищої освіти в Україні зросли вдвічі. Зокрема, звичайна академічна стипендія мала збільшитися з 2000 до 4000 гривень на місяць. Однак частина студентів повідомляє, що у вересні отримала стару суму.

У соцмережах студенти запитують, чи справді підвищення вже почало діяти та чому на картки продовжують надходити 2000 гривень. В деяких університетах пояснюють ситуацію відсутністю повного фінансування та обіцяють доплатити різницю після надходження коштів.

Чому студентам приходить по 2000 гривень

Після початку навчального року студенти почали писати у Threads, що фактичні виплати поки не відповідають новим розмірам.

"Студентів знов обманули? Обіцяли з 01.09.2026 року підвищену спитенцію у два рази. По факту студентам зараховують 2000 грн. Комусь в універах кажуть, що ще не було фінансового надходження, але як тільки буде — будуть виплачувати належним чином."

Допис з Threads

Інша студентка повідомила про аналогічну ситуацію в НМУ імені Богомольця:

"Як і всі, я чекала свої законні 4 тис. Але сьогодні на картку прийшло… 2000 грн, тобто стара сума. НМУ Богомольця відповіли, що університет наразі не отримав необхідного фінансування, тому стипендії тимчасово виплачують за старим планом. Після надходження коштів, за словами адміністрації, розмір стипендій буде приведено у відповідність до законодавства."

Допис з Threads

Цю інформацію підтвердила і ще одна студентка НМУ:

"Студенти українських вишів, агов, хто вже отримав стипендію? Є офіційний наказ МОЗ про підвищення стипендій для студентів удвічі. У когось уже виплатили за новим розміром? У нас, у НМУ Богомольця, все залишилося як було — 2 тисячі гривень".

Допис з Threads

У КНУ попередили про виплату 50%

10 вересня Київський національний університет імені Тараса Шевченка опублікував офіційне повідомлення щодо виплати стипендії за вересень. Там заявили, що виплата буде здійснена в межах наявного фінансування — у розмірі 50% від нової стипендії.

"Інформуємо вас, що виплата стипендії за вересень 2026 року буде здійснена в терміни виплати стипендії (13 вересня) в межах наявного фінансування, а саме – в розмірі 50% від розміру стипендії, який встановлений з 1 вересня 2026 року".

В університеті також зазначили, що після надходження додаткового фінансування студентам проведуть виплату в повному обсязі.

Повідомлення КНУ імені Тараса Шевченка

Які суми мали виплачувати

Голова підкомітету Верховної Ради з питань державної молодіжної політики Ірина Борзова повідомляла, що з 1 вересня 2026 року для студентів зростуть удвічі зростуть усі види академічних стипендій.

Стипендії для студентів з 1 вересня:

стипендія Президента України — 20 000 грн на місяць;

стипендія Верховної Ради України — 8 800 грн;

стипендія Кабінету Міністрів України — 8 000 грн;

мінімальна академічна стипендія — 4 000 грн;

підвищена академічна (за особливі успіхи) — 5 820 грн;

стипендія за галузевим принципом — 5 100 грн;

стипендія за галузевим принципом (підвищена) — 7 420 грн.

Як мають зрости стипендії. Інфографіка ШІ: "Телеграф"

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