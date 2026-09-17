Бракована купюра опинилась у вашому гаманці: чи можна нею розраховуватися

Як перевірити банкноту та обміняти

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Українка опублікувала у Threads фото банкноти номіналом 1000 гривень зі змазаною фарбою. Вона намагалася з'ясувати, чи є це виробничим браком, чи ознакою підробки, однак однозначної відповіді в коментарях не отримала.

"Телеграф" розповідає, у яких випадках банк зобов'язаний прийняти купюру, коли її можуть направити на дослідження НБУ та що робити з пошкодженими банкнотами.

Якщо купюра має виробничий брак

За даними Національного банку України, змазані фарба, зміщений друк чи інший дефект могли виникнути ще під час виготовлення банкноти. Таку купюру варто віднести до банку на перевірку.

Якщо працівник банку має сумніви щодо справжності або платіжності банкноти, її можуть вилучити з обігу та передати до Національного банку для дослідження.

У НБУ перевіряють захисні елементи та інші ознаки справжності банкноти. Експертиза проводиться безкоштовно.

Якщо дослідження підтвердить, що банкнота справжня, її вартість відшкодують. Якщо ж купюру визнають підробленою, її вилучать без відшкодування та передадуть правоохоронним органам.

Коли гривню можна обміняти

Банки повинні приймати для обміну також зношені та пошкоджені банкноти, якщо вони зберегли ознаки справжності.

Йдеться про купюри з потертостями, забрудненнями, написами, невеликими надривами, отворами, надрізами, а також відірваними краями чи кутами. Такий обмін проводять безкоштовно.

Для значно пошкоджених банкнот діє окрема вимога: площа купюри, яка залишилася, має становити щонайменше 55% її початкової площі.

Якщо банкнота розірвана на дві або більше частин, для її обміну також враховують серію та номер і площу частин, що залишилися.

Коли купюру можна обміняти. Інфографіка ШІ "Телеграф"

Що робити з доларами та євро

Для іноземної валюти правила відрізняються. Якщо банкнота має незначні пошкодження і не викликає сумнівів у справжності, її можуть прийняти під час звичайної валютно-обмінної операції.

Якщо ж купюра сильно пошкоджена, банк може прийняти її на інкасо. Йдеться про випадки, коли купюра має значні розриви, плями, пошкодження від вологи чи хімічних речовин, написи або інші дефекти, через які її вже не приймають у звичайному обміні.

Довідка: Інкасо — це банківська послуга, під час якої зіпсовану купюру приймають і відправляють за кордон банку-емітенту для обміну.

Для цього потрібно звернутися до банку, який надає послугу інкасо іноземної валюти. Але важливий нюанс: таку послугу пропонують не всі установи. Тому перед поїздкою до відділення краще зателефонувати в банк і уточнити, чи приймають там пошкоджені долари або євро на інкасо.

Це платна послуга, причому єдиної комісії для всіх банків немає.

Після прийняття на інкасо банк передає купюру банку-кореспонденту за кордоном. Якщо іноземний банк погоджується прийняти та обміняти банкноту, після завершення процедури клієнту виплачують відповідну суму за мінусом передбачених комісій та витрат.

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