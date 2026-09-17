Не сіль і не соду: що кухарі додають у воду, щоб картопля не розварювалася

Кубики картоплі для салату вийдуть ідеальними

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Приготування відварної картоплі здається одним із найпростіших кулінарних процесів. При цьому результат може виявитися не таким, як хотілося. Наприклад, коли картопля для салату розварюється і перетворюється на кашу. Нарізати акуратні кубики з такого продукту не виходить.

Для того, щоб картопля не розварювалася, професійні кулінари додають у каструлю оцет, зазначає кулінарний портал Denik.cz.

Як використовувати оцет при варінні картоплі

Картоплю потрібно почистити й нарізати шматочками одинакового розміру, щоб вони готувалися рівномірно. Далі її потрібно залити холодною водою. Якщо залити гарячою водою, є ризик, що серединка не встигне приготуватися до того часу, як краї картоплі вже будуть зварені. Слідом у воду потрібно додати сіль і невелику кількість оцту. На велику каструлю води достатньо додати всього 1 чайну ложку продукту. Замість оцту можна використати трохи розсолу від маринованих огірків — тоді картопля для салату отримає ще й приємний присмак солі та спецій. Варити картоплю краще на слабкому вогні. При інтенсивному кипінні шматочки б'ються об стінки каструлі та один об одного й розвалюються швидше. Час приготування залежить від розміру. Невеликі кубики доходять до готовності приблизно за 10–15 хвилин. Перевіряти готовність краще виделкою, проколюючи кожен шматочок.

На що ще звернути увагу

Навіть оцет не виправить невідповідний сорт картоплі. Для салату краще обирати сорти зі щільною м'якоттю, які тримають форму після варіння. До таких належать Венета, Санте, Ред Скарлетт. Розсипчасті сорти, навпаки, більше підходять для пюре, де важливо, щоб картопля розм'якшувалася швидше.