Кадри гігантської лійки до хмар: на Львівщині помітили рідкісне атмосферне явище (відео)

У цьому регіоні таке буває дедалі частіше

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У четвер, 17 вересня, на Львівщині побачили величезний ураган-торнадо, який підіймався до хмар.

Відповідне відео оприлюднюють місцеві Telegram-канали. На камеру потрапила величезна сіра лійка, що утворилася над відкритою місцевістю.

Що таке смерч і чому він виникає

Смерч, або торнадо, — це стовп повітря, що швидко обертається, який опускається з потужної грозової хмари та стикається із землею. Якщо лійка залишається в небі та не досягає поверхні, її називають воронкоподібною хмарою.

Таке явище виникає при зіткненні теплого вологого повітря з холоднішим, коли в атмосфері спостерігаються сильна нестійкість і різка зміна швидкості або напрямку вітру з висотою. Усередині грозової хмари утворюється обертання, яке може витягнутися вниз у вигляді лійки.

Як часто торнадо з’являються на Львівщині

Для Львівської області це рідкісне, але не виняткове явище. Тільки за останні кілька років подібні атмосферні вихори тут помічали неодноразово.

Попередній випадок зафіксували 9 червня 2026 року: у густих сірих хмарах над областю почав формуватись характерний закручений стовп. Ще один смерч спостерігали 26 квітня під час сильної негоди, яка повалила дерева, пошкодила дах школи та залишила частину мешканців без електрики.

У липні 2025 року велику лійку зняли неподалік Жидачева. У вересні 2024 року смерч бачили у Яворівському районі біля селища Краковець.

Нагадаємо, у травні на Закарпатті помітили небезпечне природне явище. Йдеться про смерч у Старому Давидковому, біля Мукачево.

У тому ж місяці зачаток смерчу сформувався у Києві. Столицю накрили сильна гроза і потужна злива, що супроводжувалась громом і шквальним вітром.