Поштомат "Епіцентру": як замовити товар і забрати його без продавців та черг

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Російські атаки неодноразово призводили до руйнування торговельних центрів мережі "Епіцентр". Водночас компанія продовжує розвивати альтернативні способи отримання онлайн-замовлень, зокрема через власну мережу поштоматів.

"Телеграф" розповідає, як оформити доставку в поштомат "Епіцентру", що потрібно для отримання посилки та що робити, якщо забрати її вчасно не вдалося.

Як оформити замовлення в поштомат

Поштомати "Епіцентру" розташовані у різних точках міст і дозволяють забрати замовлення у зручний для покупця час.

Поштомати "Епіцентр" по Україні

Перед оформленням варто перевірити, чи доступний такий спосіб доставки для обраного товару. Ця інформація, а також орієнтовні терміни доставки, вказані в картці товару.

Щоб оформити замовлення, потрібно:

обрати потрібний товар;

переконатися, що для нього доступна доставка в поштомат;

натиснути кнопку "Купити";

під час оформлення обрати спосіб отримання "Самовивіз із поштомату Епіцентр";

вказати населений пункт і зручний поштомат;

обрати спосіб оплати.

Оплатити замовлення можна як одразу під час оформлення, так і під час отримання посилки.

QR-код або PIN: як забрати посилку

Після того як замовлення доставлять у поштомат, покупець отримає сповіщення про його готовність.

Для отримання посилки необхідно:

прийти до обраного поштомату;

відкрити QR-код або PIN-код у мобільному застосунку чи чат-боті;

піднести QR-код до сканера або ввести PIN-код на панелі;

дочекатися, поки комірка відчиниться;

забрати своє замовлення.

Як забрати посилку з поштомату. Інфографіка ШІ "Телеграф"

Поштомати працюють цілодобово, тому отримати посилку можна без прив'язки до графіка роботи торговельного центру.

Що робити, якщо не встигли забрати замовлення

Відстежувати статус доставки можна через мобільний застосунок, чат-бот або особистий кабінет на сайті "Епіцентру".

Якщо покупець не встигає забрати замовлення у встановлений термін, час його зберігання можна продовжити ще на три дні.

Це дозволяє не поспішати до поштомату одразу після отримання повідомлення про доставку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як ще можна купувати в "Епіцентрі", не заходячи в магазин.