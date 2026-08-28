Почтомат "Эпицентра": как заказать товар и забрать его без продавцов и очередей
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Больше не нужно идти в гипермаркет
Российские атаки неоднократно приводили к разрушению торговых центров сети "Эпицентр". В то же время компания продолжает развивать альтернативные способы получения онлайн-заказов, в частности через собственную сеть почтоматов.
"Телеграф" рассказывает, как оформить доставку в почтомат "Эпицентра", что нужно для получения посылки и что делать, если забрать её вовремя не удалось.
Как оформить заказ в почтомат
Почтоматы "Эпицентра" расположены в разных точках городов и позволяют забрать заказ в удобное для покупателя время.
Перед оформлением стоит проверить, доступен ли такой способ доставки для выбранного товара. Эта информация, а также ориентировочные сроки доставки указаны в карточке товара.
Чтобы оформить заказ, необходимо:
- выбрать нужный товар;
- убедиться, что для него доступна доставка в почтомат;
- нажать кнопку "Купить";
- при оформлении выбрать способ получения "Самовывоз из почтомата Эпицентр";
- указать населённый пункт и удобный почтомат;
- выбрать способ оплаты.
Оплатить заказ можно как сразу при оформлении, так и при получении посылки.
QR-код или PIN: как забрать посылку
После того как заказ доставят в почтомат, покупатель получит уведомление о его готовности.
Для получения посылки необходимо:
- прийти к выбранному почтомату;
- открыть QR-код или PIN-код в мобильном приложении или чат-боте;
- поднести QR-код к сканеру или ввести PIN-код на панели;
- дождаться, пока ячейка откроется;
- забрать свой заказ.
Почтоматы работают круглосуточно, поэтому получить посылку можно без привязки к графику работы торгового центра.
Что делать, если не успели забрать заказ
Отслеживать статус доставки можно через мобильное приложение, чат-бот или личный кабинет на сайте "Эпицентра".
Если покупатель не успевает забрать заказ в установленный срок, время его хранения можно продлить ещё на три дня.
Это позволяет не спешить к почтомату сразу после получения уведомления о доставке.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как еще можно покупать в "Эпицентре", не заходя в магазин.