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Почтомат "Эпицентра": как заказать товар и забрать его без продавцов и очередей

Автор
Людмила Рябенька
Дата публикации
Читати українською
Автор
Почтомат "Эпицентра" Новость обновлена 28 августа 2026, 19:20
Почтомат "Эпицентра". Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

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Российские атаки неоднократно приводили к разрушению торговых центров сети "Эпицентр". В то же время компания продолжает развивать альтернативные способы получения онлайн-заказов, в частности через собственную сеть почтоматов.

"Телеграф" рассказывает, как оформить доставку в почтомат "Эпицентра", что нужно для получения посылки и что делать, если забрать её вовремя не удалось.

Как оформить заказ в почтомат

Почтоматы "Эпицентра" расположены в разных точках городов и позволяют забрать заказ в удобное для покупателя время.

Почтоматы "Эпицентр" по Украине
Почтоматы "Эпицентр" по Украине

Перед оформлением стоит проверить, доступен ли такой способ доставки для выбранного товара. Эта информация, а также ориентировочные сроки доставки указаны в карточке товара.

Чтобы оформить заказ, необходимо:

  • выбрать нужный товар;
  • убедиться, что для него доступна доставка в почтомат;
  • нажать кнопку "Купить";
  • при оформлении выбрать способ получения "Самовывоз из почтомата Эпицентр";
  • указать населённый пункт и удобный почтомат;
  • выбрать способ оплаты.

Оплатить заказ можно как сразу при оформлении, так и при получении посылки.

QR-код или PIN: как забрать посылку

После того как заказ доставят в почтомат, покупатель получит уведомление о его готовности.

Для получения посылки необходимо:

  • прийти к выбранному почтомату;
  • открыть QR-код или PIN-код в мобильном приложении или чат-боте;
  • поднести QR-код к сканеру или ввести PIN-код на панели;
  • дождаться, пока ячейка откроется;
  • забрать свой заказ.
Как забрать посылку из почтомата | Инфографика ИИ "Телеграф"
Как забрать посылку из почтомата | Инфографика ИИ "Телеграф"

Почтоматы работают круглосуточно, поэтому получить посылку можно без привязки к графику работы торгового центра.

Что делать, если не успели забрать заказ

Отслеживать статус доставки можно через мобильное приложение, чат-бот или личный кабинет на сайте "Эпицентра".

Если покупатель не успевает забрать заказ в установленный срок, время его хранения можно продлить ещё на три дня.

Это позволяет не спешить к почтомату сразу после получения уведомления о доставке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как еще можно покупать в "Эпицентре", не заходя в магазин.

Теги:
#Доставка #Почтомат #Эпицентр