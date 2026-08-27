Чи буде дефіцит продуктів в Україні та скільки їжі варто запасти кожному вже зараз (інфографіка)

Зробити розумні запаси не буде зайвим

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Багато українців в паніці роблять запаси продуктів. Причиною є удари росіян по складах, через які в деяких супермаркетах зникають окремі групи товарів.

"Телеграф" звернувся до нейромереж із проханням проаналізувати, чи є в цьому сенс та яка ймовірність серйозного дефіциту харчових продуктів. Також ми попросили розписати, скільки і яких продуктів треба мати про запас середньостатистичній родині.

Наскільки великий ризик дефіциту продуктів в Україні

На думку Chat GPT в найближчий перспективі існує високий ризик тимчасової відсутності окремих товарів у конкретних магазинах. Як середній або високий ШІ оцінив ризик перебоїв зі свіжими овочами, фруктами та частиною молочки. До слова, як раз це ми вже спостерігали у супермаркетах мережі Fozzy Group.

Середній ступінь вірогідності цифровий розум дав таким явищам як різкий стрибок цін на окремі категорії та тривалий дефіцит окремих імпортних товарів.

Зі слів моделі, найближчим часом існує дуже низький ризик загального дефіциту базових продуктів по Україні, коли гречку, борошно, олію та макарони буде неможливо купити.

"Це не означає, що ризик нульовий. Якщо удари по логістиці будуть систематичними й одночасно зачеплять виробництво, транспорт, енергетику та різні регіони, ситуація може змінитися. Але саме тому розумний запас — хороша ідея", – підсумував штучний інтелект.

Чим запасатися в першу чергу

Своєю чергою, модель Gemini розписала оптимальний асортимент продуктових запасів для родини з 3 осіб на 14 днів. Вона запропонувала придбати 126 літрів води, 35–40 банок різноманітних консервів, 8-10 кг макаронів та круп, до пів сотні снеків та сухих батончиків.

Також штучний інтелект вважає не зайвим закупити 2-3 десятки порцій сухих супів та пюре, до 8 літрів молочних продуктів тривалого зберігання, олія, сіль, цукор, чай, кава та шоколад.

Поради з автономного харчування

Gemini також поділилась трьома головними правилами автономного харчування. По-перше, не потрібно купувати продукти, які не вживаєте зазвичай. В такому разі в них просто закінчиться термін придатності. Тоді товари доведеться викинути на смітник та знову витрачати гроші на нові запаси.

Раціональніше буде вживати продукти, кінцевий термін придатності яких наближається, та докуповувати нові.

По-друге, необхідно звернути увагу на членів родини з особливими потребами у харчуванні. Як правило, це малі діти та домашні улюбленці, які потребують сухих сумішей, спеціального дитячого харчування та корма для тварин. ШІ радить придбати ці продукти із запасом на 3–4 тижні.

На останок нейромережа порекомендувала на випадок відсутності газу та електрики придбати туристичний газовий пальник і 5–6 балонів до нього.

Який запас продуктів варто зробити вже зараз. Інфографіка "Телеграфу"

Нагадаємо, що на початку серпня у супермаркетах "Сільпо" виник дефіцит деяких продуктів внаслідок ударів Росії по складах. Сумні кадри публікували користувачі соцмереж.