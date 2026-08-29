Якщо вас висадять з поїзда в поле: 7 речей, які треба мати з собою в подорожі "Укрзалізницею" (інфографіка)

Як підготуватися до евакуації з потяга

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Пасажири українських потягів під час повітряних атак можуть опинитися у ситуації, коли доводиться залишати вагон посеред ночі, під дощем і далеко від населених пунктів. З огляду на можливі тривалі зупинки й евакуації, пасажирам можуть знадобитися сухий одяг, водостійке взуття, окремий ліхтарик, аптечка та запас їжі.

Після такої поїздки одна з пасажирок поділилася у Facebook власним списком речей, які варто брати із собою в дорогу.

Поїзд може зупинитися далеко від станції

Як зазначає пасажирка у своєму дописі, під час нещодавньої поїздки за маршрутом Кривий Ріг — Київ потяг кілька разів евакуювали через загрозу атаки. Людям доводилося залишати вагони вночі та чекати просто неба.

У таких ситуаціях місце зупинки може бути зовсім не пристосованим для перебування великої кількості людей. Це може бути залізничний насип, поле, лісосмуга або ділянка біля колії.

Тому до тривалої поїздки варто готуватися не лише з урахуванням розкладу. Затримка через безпекову ситуацію може суттєво змінити умови подорожі.

Особливо складно це може бути пасажирам із дітьми, людям похилого віку, вагітним жінкам або тим, хто має труднощі з пересуванням.

Що покласти у валізу

Перед далекою поїздкою варто передбачити речі, які допоможуть пережити кілька годин поза вагоном.

Сухий одяг. Достатньо мінімального комплекту — футболки або кофти, штанів і сухих шкарпеток. Якщо доведеться довго перебувати під дощем, можливість одразу переодягнутися після повернення у вагон стане важливою.

Дощовик. Плащ-накидка займає мало місця і залишає руки вільними. Звичайна парасолька також може знадобитися, але під час евакуації вона менш практична.

Водостійке взуття. Йдеться не про взуття для прибуття до міста, а про те, у якому можна безпечно пройти мокрою травою, ґрунтом або схилом.

Їжа та вода. Запас краще розраховувати не на час у квитку, а з урахуванням можливої тривалої затримки. Варто взяти воду, поживну їжу, щось солоне та солодке.

Особисті ліки. Постійні препарати бажано мати із запасом. Додатково можна покласти пластирі, бинт та антисептик для дрібних травм.

Ліхтарик. Окремий компактний ліхтарик допоможе не витрачати заряд смартфона. Телефон під час евакуації потрібен для зв'язку, навігації та отримання повідомлень про безпекову ситуацію.

Павербанк. Перед поїздкою варто повністю зарядити телефон та інші необхідні пристрої.

Що взяти з собою у потяг. Інфографіка ШІ: "Телеграф"

Якщо подорожуєте з дитиною

До можливої евакуації дитину краще підготувати заздалегідь. Варто спокійно пояснити, що потяг іноді може зупинитися і пасажирам доведеться швидко залишити вагон.

Дитина має знати кілька простих правил:

слухати батьків та провідника;

не відходити самостійно;

не бігти назад у вагон за речами;

триматися поруч із дорослими;

не панікувати через незвичну ситуацію.

Також корисно підготувати дитині невеликий власний рюкзак із необхідними речами. Це дозволить не шукати їх у великій валізі в темряві чи під час поспішного виходу з вагона.

Що робити, якщо ви подорожуєте з дитиною. Інфографіка ШІ: "Телеграф"

Важливо пам'ятати й про інших пасажирів. Під час евакуації допомога може знадобитися людині з дитиною, літній людині або тому, хто фізично не може швидко подолати складну ділянку.

Чому важливо слухати працівників залізниці

Пасажири не завжди можуть самостійно оцінити, куди безпечно рухатися після виходу з потяга. Особливо це стосується темної пори доби, коли поруч можуть бути колії, схили, водойми або густі зарості.

Тому під час евакуації необхідно виконувати інструкції працівників залізниці та не намагатися самостійно шукати інший маршрут.

Навіть якщо доводиться проходити через зарості чи мокру ділянку, не варто відходити далеко від визначеного місця. Намагання самостійно прокласти зручніший шлях у темряві може створити додаткову небезпеку.

Окремо варто врахувати фізичне навантаження. Вихід із високого вагона, спуск і підйом залізничним насипом, тривале очікування на холоді або під дощем можуть виявитися значно складнішими, ніж здається під час звичайної поїздки.

Після складної дороги потрібен відпочинок

Ще один момент, на який звертають увагу пасажири після подібних поїздок, — психологічне навантаження.

Кілька евакуацій за ніч означають постійне чергування сну, пробудження, виходу з вагона, очікування та повернення. Для людей, які подорожують із дітьми, додається необхідність залишатися спокійними та підтримувати дитину.

Тому після прибуття не варто одразу вимагати від себе звичного темпу. Сон, їжа, вода та кілька годин спокою допоможуть організму відновитися після стресової дороги.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає особливий вагон "Укрзалізниці".