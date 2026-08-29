Если вас высадят из поезда в поле: 7 вещей, которые нужно иметь с собой в путешествии "Укрзализныцей" (инфографика)

Как подготовиться к эвакуации из поезда

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ППассажиры украинских поездов во время воздушных атак могут оказаться в ситуации, когда приходится покидать вагон посреди ночи, под дождем и далеко от населенных пунктов. С учетом возможных длительных остановок и эвакуаций пассажирам могут понадобиться сухая одежда, водостойкая обувь, отдельный фонарик, аптечка и запас еды.

После такой поездки одна из пассажирок поделилась в Facebook собственным списком вещей, которые стоит брать с собой в дорогу.

Поезд может остановиться далеко от станции

Как отмечает пассажирка в своем посте, во время недавней поездки по маршруту Кривой Рог — Киев поезд несколько раз эвакуировали из-за угрозы атаки. Людям приходилось покидать вагоны ночью и ждать под открытым небом.

В таких ситуациях место остановки может быть совершенно не приспособлено для пребывания большого количества людей. Это может быть железнодорожная насыпь, поле, лесополоса или участок возле путей.

Поэтому к длительной поездке стоит готовиться не только с учетом расписания. Задержка из-за ситуации с безопасностью может существенно изменить условия путешествия.

Особенно сложно это может быть пассажирам с детьми, пожилым людям, беременным женщинам или тем, у кого есть трудности с передвижением.

Что положить в чемодан

Перед дальней поездкой стоит предусмотреть вещи, которые помогут провести несколько часов вне вагона.

Сухая одежда. Достаточно минимального комплекта — футболки или кофты, брюк и сухих носков. Если придется долго находиться под дождем, возможность сразу переодеться после возвращения в вагон будет важна.

Дождевик. Плащ-накидка занимает мало места и оставляет руки свободными. Обычный зонт также может пригодиться, но во время эвакуации он менее практичен.

Водостойкая обувь. Речь идет не об обуви для прибытия в город, а о той, в которой можно безопасно пройти по мокрой траве, грунту или склону.

Еда и вода. Запас лучше рассчитывать не на время в билете, а с учетом возможной длительной задержки. Стоит взять воду, питательную еду, что-нибудь соленое и сладкое.

Личные лекарства. Постоянные препараты желательно иметь с запасом. Дополнительно можно положить пластыри, бинт и антисептик для небольших травм.

Фонарик. Отдельный компактный фонарик поможет не расходовать заряд смартфона. Телефон во время эвакуации нужен для связи, навигации и получения сообщений о ситуации с безопасностью.

Повербанк. Перед поездкой стоит полностью зарядить телефон и другие необходимые устройства.

Что взять с собой в поезд? Инфографика ИИ: "Телеграф"

Если путешествуете с ребенком

К возможной эвакуации ребенка лучше подготовить заранее. Стоит спокойно объяснить, что поезд иногда может остановиться и пассажирам придется быстро покинуть вагон.

Ребенок должен знать несколько простых правил:

слушать родителей и проводника;

не отходить самостоятельно;

не бежать обратно в вагон за вещами;

держаться рядом со взрослыми;

не паниковать из-за непривычной ситуации.

Также полезно подготовить ребенку небольшой собственный рюкзак с необходимыми вещами. Это позволит не искать их в большом чемодане в темноте или во время поспешного выхода из вагона.

Что делать, если вы путешествуете с ребенком | Инфографика ИИ: "Телеграф"

Важно помнить и о других пассажирах. Во время эвакуации помощь может понадобиться человеку с ребенком, пожилому человеку или тому, кто физически не может быстро преодолеть сложный участок.

Почему важно слушать работников железной дороги

Пассажиры не всегда могут самостоятельно оценить, куда безопасно двигаться после выхода из поезда. Особенно это касается темного времени суток, когда рядом могут быть пути, склоны, водоемы или густые заросли.

Поэтому во время эвакуации необходимо выполнять инструкции работников железной дороги и не пытаться самостоятельно искать другой маршрут.

Даже если приходится проходить через заросли или мокрый участок, не стоит отходить далеко от определенного места. Попытка самостоятельно проложить более удобный путь в темноте может создать дополнительную опасность.

Отдельно стоит учитывать физическую нагрузку. Выход из высокого вагона, спуск и подъем по железнодорожной насыпи, длительное ожидание на холоде или под дождем могут оказаться значительно сложнее, чем кажется во время обычной поездки.

После сложной дороги нужен отдых

Еще один момент, на который обращают внимание пассажиры после подобных поездок, — психологическая нагрузка.

Несколько эвакуаций за ночь означают постоянное чередование сна, пробуждения, выхода из вагона, ожидания и возвращения. Для людей, которые путешествуют с детьми, добавляется необходимость сохранять спокойствие и поддерживать ребенка.

Поэтому после прибытия не стоит сразу требовать от себя привычного темпа. Сон, еда, вода и несколько часов спокойствия помогут организму восстановиться после стрессовой поездки.

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