Тут відпочивала партійна еліта: яким був ресторан "Млин" у Києві

Заклад стояв на березі Венеціанської протоки

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Київський Гідропарк сьогодні складно уявити без його звичних місць відпочинку, але ще 11 років тому тут працював ресторан, який сильно відрізнявся від інших закладів столиці. На березі Венеціанської протоки стояв дерев’яний "Млин" із високим дахом і справжнім водяним колесом діаметром шість метрів, яке безперервно оберталося біля самої води.

"Телеграф" розповідає історію легендарного ресторану і що з ним сталося.

Як з’явився "Млин"

Ресторан побудували у 1967 році. Проєкт розробили архітектори О. Малиновський та Л. Берлінська. В архітектурі будівлі використали мотив традиційного водяного млина.

Фото: Facebook/Київські історії

Головний фасад був звернений до протоки. Будівля вирізнялася незвичайним компонуванням об’ємів і високим дахом. Головною деталлю стало водяне колесо. Завдяки йому споруда справді нагадувала великий млин біля води.

Фото: Facebook/Київські історії

Для будівництва використовували дерево та природний камінь. Ці ж матеріали стали важливою частиною інтер’єру. Усередині була темна дерев’яна стеля, а деякі стільці замінювали пеньки. В інтер’єрі також використовували рушники ручної роботи та керамічний посуд.

Фото: Facebook/Київські історії

Ресторан для партійного керівництва

Спочатку до "Млина" могли потрапити не всі. Його відкрили для обслуговування тодішньої партійної верхівки.

Пізніше формат закладу змінився, і "Млин" почав працювати як ресторан громадського харчування. Водночас його кухня мала свою особливість.

На кухні збирали кухарів із різних куточків країни. Готували страви української та європейської кухні, але не копіювали класику один в один. У кожної страви були авторські нюанси, а їхні рецепти зберігали в секреті.

Фото: Facebook/Київські історії

Яким був ресторанний комплекс

Основна зала початкового ресторану вміщувала близько 80 людей. Ще 60 відвідувачів могла прийняти літня тераса. Але згодом "Млин" став цілим ресторанним комплексом із кількома тематичними залами.

"Камінну залу" оформлювали з використанням дерева та природного каменю. У ній знаходився справжній камін. "Зимовий сад" призначався для великих заходів, а з "Мисливської зали" можна було вийти на майданчик на воді.

Фото: Facebook/Вечірній Київ

На території комплексу також було поле для міні-гольфу. Поруч була стоянка, розрахована на 150 авто.

Пожежа знищила дерев’яну будівлю

Історія ресторану завершилася 11 грудня 2015 року. Цього дня дерев’яну будівлю "Млина" знищила пожежа. Від відомої будівлі в Гідропарку практично нічого не залишилося. Згоріло і велике водяне колесо, яке десятиліттями було впізнаваною частиною закладу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав ресторан "Скеля" в Ужгороді.