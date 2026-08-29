Здесь отдыхала партийная элита: каким был ресторан "Млын" в Киеве

Заведение стояло на берегу Венецианского пролива

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Киевский Гидропарк сегодня сложно представить без его привычных мест отдыха, но еще 11 лет назад здесь работал ресторан, который сильно отличался от других заведений столицы. На берегу Венецианского пролива стоял деревянный "Млын" с высокой крышей и настоящим водяным колесом диаметром шесть метров, которое непрерывно вращалось у самой воды.

"Телеграф" рассказывает историю легендарного ресторана и что с ним произошло.

Как появился "Млын"

Ресторан построили в 1967 году. Проект разработали архитекторы О. Малиновский и Л. Берлинская. В архитектуре здания использовали мотив традиционной водяной мельницы.

Фото: Facebook/Київські історії

Главный фасад был обращен к протоке. Здание выделялось необычной компоновкой объемов и высокой крышей. Главной деталью стало водяное колесо. Благодаря ему сооружение действительно напоминало большую мельницу у воды.

Фото: Facebook/Київські історії

Для строительства использовали дерево и природный камень. Эти же материалы стали важной частью интерьера. Внутри был темный деревянный потолок, а некоторые стулья заменяли пни. В интерьере также использовали рушники ручной работы и керамическую посуду.

Фото: Facebook/Київські історії

Ресторан для партийного руководства

Изначально в "Млын" могли попасть не все. Его открыли для обслуживания тогдашней партийной верхушки.

Позже формат заведения изменился, и "Млын" начал работать как ресторан общественного питания. При этом его кухня имела свою особенность.

На кухне собирали поваров из разных уголков страны. Готовили блюда украинской и европейской кухни, но не копировали классику один в один. У каждого блюда были авторские нюансы, а их рецепты хранили в секрете.

Фото: Facebook/Київські історії

Каким был ресторанный комплекс

Основной зал первоначального ресторана вмещал около 80 человек. Еще 60 посетителей могла принять летняя терраса. Но со временем "Млын" стал целым ресторанным комплексом с несколькими тематическими залами.

"Каминный зал" оформляли с использованием дерева и природного камня. В нем находился настоящий камин. "Зимний сад" предназначался для больших мероприятий, а из "Охотничьего зала" можно было выйти на площадку на воде.

Фото: Facebook/Вечірній Київ

На территории комлпекса также было поле для мини-гольфа. Рядом находилась стоянка, рассчитанная на 150 авто.

Пожар уничтожил деревянное здание

История ресторана завершилась 11 декабря 2015 года. В этот день деревянное здание "Млына" уничтожил пожар. От известного здания в Гидропарке практически ничего не осталось. Сгорело и большое водяное колесо, которое десятилетиями было узнаваемой частью заведения.

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