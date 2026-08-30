Ці речі важливо взяти з собою в поїзд на випадок зупинки посеред поля: набір для евакуації

Вимушена висадка здатна перетворити звичайну дорогу на справжнє випробування.

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Під час війни поїздки залізницею можуть виявитися складнішими за звичайну подорож. Нерідко пасажирам доводиться декілька разів виходити з вагонів через загрозу обстрілу. У зв’язку із цим кожному необхідно знати, які речі потрібно взяти із собою на такі випадки.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла співрежисер повнометражного анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня" Олександра Рубан. Вона склала список, який можна взяти на замітку.

"Після моєї нещодавньої подорожі Кривий Ріг — Київ, дев’ять чи скільки там евакуацій за одну поїздку, дощу, поля, болота, посадок, ночі на коліях та шахедів я вирішила написати маленький список", — пише вона.

Що варто мати з собою у поїзді

Змінний одяг. Рубан рекомендує брати з собою штани або лосини, футболку, кофту та шкарпетки. Це важливо на той випадок, коли людина потрапить під дощ під час евакуації.

Рубан рекомендує брати з собою штани або лосини, футболку, кофту та шкарпетки. Це важливо на той випадок, коли людина потрапить під дощ під час евакуації. Дощовик. Це хороша альтенатива зону, оскільки вона займає руки і не завжди зручна. А тонка площа-накидка займає мало місця і коштує недорого.

Це хороша альтенатива зону, оскільки вона займає руки і не завжди зручна. А тонка площа-накидка займає мало місця і коштує недорого. Зручне водостійке взуття. Бажано мати з собою водостійке, тепле та з нормальною підошвою взуття. Під час евакуації пасажири можуть опинитися не лише на платформі, а й на ґрунті, схилах чи серед рослинності. Тому взуття має бути таким, щоб добре захищало ноги від вологи.

водостійке, тепле та з нормальною підошвою взуття. Під час евакуації пасажири можуть опинитися не лише на платформі, а й на ґрунті, схилах чи серед рослинності. Тому взуття має бути таким, щоб добре захищало ноги від вологи. Запас води та їжі. Необхідно розраховувати не лише вказаний час поїздки, а й можливу евакуацію, через яку дорога може затягтися. У запасі рекомендується мати достатньо води, поживну їжу і щось солодке.

Необхідно розраховувати не лише вказаний час поїздки, а й можливу евакуацію, через яку дорога може затягтися. У запасі рекомендується мати достатньо води, поживну їжу і щось солодке. Невелика аптечка. У ній слід зберігати базові засоби допомоги, такі як бинт, пластир, антисептик. Також має бути запас ліків, які вам можуть знадобитися у дорозі.

У ній слід зберігати базові засоби допомоги, такі як бинт, пластир, антисептик. Також має бути запас ліків, які вам можуть знадобитися у дорозі. Ліхтарик. Покладатися виключно на смартфон не варто, оскільки він може знадобитися дої повідомлень або зв’язку, тому його заряд краще економити, а з собою бажано взяти ліхтарик, оскільки вночі він може стати в нагоді.

Покладатися виключно на смартфон не варто, оскільки він може знадобитися дої повідомлень або зв’язку, тому його заряд краще економити, а з собою бажано взяти ліхтарик, оскільки вночі він може стати в нагоді. Заряджений powerbank. Вирушаючи в їжу необхідно зарядити телефон та інші необхідні пристрої. Справа в тому, що під час евакуації доступ до розеток може бути обмежений.

Що варто мати із собою у поїзді. Інфографіка: "Телеграф" / ШІ

Якщо подорожуєте з дитиною

Олександра радить заздалегідь провести розмову з дитиною та пояснити, що в дорозі може статися евакуація.

"Бо дитина, яка приблизно розуміє, що зараз відбувається, — це зовсім інший рівень стресу, ніж дитина, для якої серед ночі раптом почався незрозумілий апокаліпсис", — пише дівчина.

Для нього також рекомендується взяти окремий рюкзак із необхідними речами, щоб вони були у швидкому доступі.

Рубан також закликала пасажирів уважно слухати вказівки працівників залізниці та заздалегідь ознайомитись із правилами безпеки "Укрзалізниці". Слід розуміти, що евакуація може відбуватися максимально непристосованому для цього місці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що мережу підкорила провідниця Укрзалізниці.