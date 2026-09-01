Більше жодної гіркоти та "гуми": секрет заморожування баклажанів на зиму

Овоч потрібно правильно підготувати до морозильника

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Зараз баклажани дуже доступні за ціною, тому час зробити запаси на зиму. Щоб результат порадував, є одна кулінарна хитрість.

"Телеграф" розповідає, як зберегти баклажани на зиму. Якщо баклажани просто порізати та заморозити, після розморожування вони стають "гумовими" та гірчать. Цей овоч потребує обов'язкової термічної обробки перед заморожуванням. Секрет пружних та смачних заморожених баклажанів — бланшування та видалення зайвої вологи.

Крок перший

Наріжте баклажани обраним способом. Щоб прибрати гіркоту та зайву вологу, щедро посипте шматочки сіллю (з розрахунку 1 ст. л. на 1 кг). Залиште на 20-30 хвилин, баклажани виділять сік. Промийте шматочки холодною водою та відтисніть.

Заморожування баклажанів кубиками. Фото: Слобідський край

Крок другий

Опустіть баклажани у киплячу воду на 2-3 хвилини (не перевищуйте цей час). Витягніть шматочки шумовкою та одразу опустіть у холодну воду з льодом. Бланшування збереже щільність овочу.

Крок третій

Це — головний етап проти "гумової" текстури. Баклажани потрібно викласти на паперові або тканинні рушники та видалити зайву вологу. Перед заморожуванням шматочки мають бути максимально сухими, інакше кристали льоду розм'якшать їх.

Крок четвертий

Розкладіть баклажани в один шар на пергамент на дошці або тарілці та поставте в морозилку. Коли вони добре затвердіють, складіть у герметичні пакети або контейнери.

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