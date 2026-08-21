Поки персики коштують копійки: як заморозити їх, щоб були пружними та ароматними

Американський спосіб дасть неперевершений результат

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Персики рідко заморожують, бо після розморожування вони перетворюються на неапетитну кашу. Проте американці винайшли спосіб заморозити цей розкішний фрукт без втрати аромату та текстури.

Як це зробити, розповіли на американському сайті Southern Living. Секрет — у попередньому бланшуванні та додаванні лимонного соку.

Зараз, у розпал сезону персики в Україні дуже доступні за ціною. Можна не лише насолодитися цим соковитим та ароматним плодом влітку, але й зробити запаси на зиму. Якщо зробити все правильно, ця заморозка взимку стане справжнім вітанням від літа.

Як вибрати персики для заморожування

Для заморожування потрібно обирати стиглі, але пружні персики. Підходять сорти, у яких кісточка легко відділяється.

Як заморозити персики. Фото: Беккі Стейнер

Як заморозити персики, щоб вони зберегли аромат та текстуру

Спочатку треба зробити невеликий надріз у формі хрестика знизу плодів та опустити їх у киплячу воду на 30 секунд. Після цього охолодіть персики крижаною водою. Далі потрібно зняти шкірку з персиків, яка після попередніх дій зніматиметься легко.

Витягніть кісточку та наріжте персики скибочками. Після цього, додайте до них лимонний сік (1 столова ложка на 500 г), щоб персики не потемніли.

Викладіть персики на деко чи тацю, застелені пергаментним папером, в один шар. Коли вони добре заморозяться, перекладіть у пакет із застібкою та видаліть з нього якомога більше повітря, перш ніж закривати.

Це збереже свіжість скибочок навіть взимку, коли вам захочеться свіжого персикового пирога. Персики, заморожені таким способом, можуть зберігатися в морозилці до року, не втрачаючи текстури, аромату та смаку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як заморозити яйця для тривалого зберігання. Зараз вони дешеві, але з настанням осені ціна традиційно збільшиться.