Больше никакой горечи и "резины": секрет замораживания баклажанов на зиму

Овощ нужно правильно подготовить к морозильнику

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Сейчас баклажаны очень доступны по цене, поэтому время сделать запасы на зиму. Чтобы результат порадовал, есть одна кулинарная хитрость.

"Телеграф" рассказывает, как сохранить баклажаны на зиму. Если баклажаны просто порезать и заморозить, после размораживания они становятся "резиновыми" и горчат. Этот овощ требует обязательной термической обработки перед замораживанием. Секрет упругих и вкусных замороженных баклажанов – бланширование и удаление лишней влаги.

Шаг первый

Нарежьте баклажаны выбранным способом. Чтобы убрать горечь и лишнюю влагу, щедро посыпьте кусочки солью (из расчета 1 ст. л. на 1 кг). Оставьте на 20-30 минут, баклажаны выделят сок. Промойте кусочки холодной водой и отожмите.

Замораживание баклажанов кубиками. Фото: Слободской край

Шаг второй

Опустите баклажаны в кипящую воду на 2-3 минуты (не превышайте это время). Выньте кусочки шумовкой и сразу опустите в холодную воду со льдом. Бланширование сохранит плотность овоща.

Шаг третий

Это — главный этап против "резиновой" текстуры. Баклажаны нужно выложить на бумажные или тканевые полотенца и удалить лишнюю влагу. Перед замораживанием кусочки должны быть максимально сухими, иначе кристаллы льда размягчат их.

Шаг четвертый

Разложите баклажаны в один слой на пергамент на доске или тарелке и поставьте в морозилку. Когда они хорошо затвердеют, сложите в герметичные пакеты или контейнеры.

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