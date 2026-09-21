Не виливайте воду з-під оливок: золоте правило, про яке мало хто знає

Одна помилка псує смак закуски

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Багато хто, відкриваючи банку оливок до святкового столу або для салату, насамперед виливає всю рідину в раковину. Ця звичка може псувати смак оливок і безпосередньо впливає на їхній термін придатності.

Про те, як правильно поводитися з цим маринадом, розповіли фахівці видання Mia Revista.

Зазвичай у банці з оливками міститься не просто розсіл. Залежно від сорту це може бути розсіл після ферментації, підкислена вода або пряна заливка. Сіль та кислотність у ньому захищають оливки від псування, а органічні кислоти відповідають за аромат. У нейтральних цілих оливок різниця майже непомітна, а ось у витриманих або ферментованих сортів смак помітно залежить від заливки.

Як правильно поводитися з оливками та їх розсолом

Перед подачею на стіл достатньо просто злити надлишки рідини з порції, яку ви збираєтеся з'їсти. Промивати плоди під краном варто лише в тому випадку, якщо оливки здаються пересоленими або цього суворо вимагає рецепт страви.

Якщо ж ви не доїли всю банку, оливки, що залишилися, потрібно відразу ж відправити в холодильник, простеживши, щоб вони були повністю покриті рідним розсолом. Якщо оригінальна упаковка закривається нещільно, перекладіть продукт у скляний або пластиковий контейнер із герметичною кришкою. Без рідини плоди швидко висохнуть і втратять колір.

Якщо в банці з оливками з'явилися ознаки цвілі або дивний осад, здулася кришка або відчувається згірклий запах, сміливо викидайте продукт.

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