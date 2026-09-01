Казка, що лікує душевні рани: в Україні презентували нову фентезійну історію

Письменниця створила особливий світ, де панує надія

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Українська письменниця Олеся Попова представила дитячу фентезійну книжку "Чарівний квиток, або Мандрівка до Долини Чорних Орхідей". Це історія про захопливу подорож, сміливість, дружбу та подолання труднощів навіть тоді, коли ситуація здається безвихідною.

Про це повідомило видання "ГОРДОН".

Авторка зазначила, що через війну українські діти змушені надто швидко дорослішати. Водночас їм, як і раніше, потрібен простір, де можна мріяти, фантазувати, дивуватися та вірити в добро. Саме таким прихистком має стати ця книжка, герої якої вирушають до загадкової Долини Чорних Орхідей — місця, якого немає на жодній звичайній карті. Історія покликана подарувати юним читачам відчуття безпеки, надію та впевненість у перемозі добра.

"На дітей чекають таємниці, небезпечні пригоди, несподівані зустрічі й складні випробування. І лише віра в себе і своїх друзів допоможе їм здолати всі перешкоди і здобути перемогу над злом", – додала авторка.

"Чарівний квиток, або Мандрівка до Долини Чорних Орхідей"

Вона переконана: зараз дітям як ніколи потрібне фентезі, оскільки воно дає дитині змогу безпечно говорити про складні речі мовою символів.

"У книзі герой може боятися й усе одно зробити крок уперед. Може помилитися й спробувати ще раз. Може опинитися сам на сам із небезпекою і знайти допомогу. Для дітей, які живуть у реальності війни, такі історії можуть стати справжньою опорою. Чарівний світ не віддаляє дитину від реальності – він допомагає знайти внутрішні сили, щоб із нею впоратися, – додала Попова. – Книга нагадує, що страх не означає слабкість, а сміливість – це не відсутність страху. Сміливість починається саме тоді, коли ти рухаєшся вперед усупереч страху".

"Чарівний квиток, або Мандрівка до Долини Чорних Орхідей"

"Чарівний квиток, або Мандрівка до Долини Чорних Орхідей"

Довідка: Олеся Попова – філологиня, дослідниця зарубіжної літератури, керівниця благодійної організації, а також спеціалістка в галузі романсько-германських мов і зарубіжної літератури.

Творчу діяльність Попова розпочала 2018 року. Як керівниця благодійної організації Попова забезпечує стратегічне управління гуманітарними й соціальними проєктами, спрямовуючи зусилля на допомогу тим, хто цього найбільше потребує, та інтегруючи культурні ініціативи.

Нагадаємо, після атаки Росії на склади книжкових видавництв та магазинів відомі українські компанії разом із народом запустили у соціальних мережах флешмоб, який закликає купувати книги. Таким чином люди можуть підтримати видання та зберегти якомога більше книг.