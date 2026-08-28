Купуйте книги, поки вони є: бізнес запустив потужний флешмоб після атак на видавництва

Видання підтримали такі гіганти бізнесу, як "ПриватБанк", "Ласунка", Comfy та багато інших

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Після атаки Росії на склади книжкових видавництв та магазинів відомі українські компанії разом із народом запустили у соціальних мережах флешмоб, який закликає купувати книги. Таким чином люди можуть підтримати видання та зберегти якомога більше книг.

У ніч на 28 серпня російський безпілотник потрапив до складу Київської області, де зберігалася продукція одразу низки українських видавництв і книгарень. Внаслідок пожежі частину тиражів було знищено.

"Сьогодні в наш склад влучив російський "шахед". Пряме влучання в українську книгу. На цьому складі зберігалися книги багатьох українських видавців. Росія методично знищує українське книговидання та книгорозповсюдження. Галузь, яка лише кілька років тому почала вставати з колін, знову притиснута до землі. Книги, склади, друкарні перетворюються на чорний попіл. Про необхідність підтримки української книги сказано вже багато. Але сьогодні, напевно, не зайве сказати про це ще раз", — пише на своїй сторінці у Facebook засновник мережі Readeat Дмитро Феліксов.

Дмитро Феліксов

В офіційному каналі видання "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" розповіли про наслідки удару.

"Цієї ночі знищено склад, звідки безпосередньо розсилали наші видання, тому найближчим часом в А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА будуть затримки з відправкою замовлень. Згоріло багато наших розкішних книг на велику суму (фото – апокаліптичні, тож давати не буду)…", — йдеться у повідомленні.

Пост "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГІ"

Співзасновник видавництва Vivat Юлія Орлова повідомила, що на пошкодженому складі також були їхні книги.

"Звичайно, ми займалися релокацією і тим, щоб наші книги були не в одному місці, тому частину книг все ж таки встигли перевезти до Львова і підвантажити наші книгарні. Але в Києві було багато книжкових новинок та книг українських авторів, адже ми готувалися до фестивалю "Книжкова країна". Тепер наша участь також під питанням. Втратити поки вважаємо, бо це книжки, що фактично згоріли, на трьох складах: наш і партнерів", — зазначила вона.

Пост Юлії Орлової

Book.ua також повідомили про важливе оновлення по роботі інтернет-магазину.

"Внаслідок атаки ворожих БПЛА сталася пожежа на складі фулфілменту Нової пошти, де зберігався весь запас паперових книжок нашого інтернет-магазину. За попередньою інформацією, частину товару пошкоджено або знищено. На щастя, працівники складу не постраждали - і це найголовніше. Нам потрібен час, щоб оцінити масштаби втрат і підрахувати збитки. Тому ми тимчасово не можемо приймати та відвантажувати онлайн-замовлення на паперові книжки. Наразі на сайті можна придбати лише електронні книжки. Акцію «Щасливі години» ми також вимушені достроково завершити", — йдеться у пості.

Фізичні книгарні book.ua працюють у штатному режимі.

Пост Book.ua

Видання "Хто це" втратило на складі 80 своїх книг унаслідок атаки.

Пост "Хто це"

За серпень було зафіксовано декілька таких ударів. Наприклад, 1 серпня під час атаки у Харкові росіяни знищили близько 8 млн книг на складі "Ранку" та "КнигоЛенда", повідомляє SPRAVDI.

Скільки книжок уже знищено. Інфографіка: SPRAVDI

Флешмоб у соцмережах

Великі компанії та українці у мережі закликають підтримати книжкову галузь покупкою книг. Серед них опинилися "Ласунка", "ПриватБанк", "Комфі", а також багато інших.

"Друзі! Сьогодні купуємо книги, бо ніхто не має права забрати наше майбутнє!"

Купуйте книги, які хотіли коли-небудь прочитати. Купіть на подарунок друзям.

"Купіть сьогодні собі книги"

"Ми можемо підтримати їх зараз, купивши книгу в електронному або паперовому форматі, придбавши сертифікат або зробивши попереднє замовлення"

Пост "Ласунки"

Пост "Комфі"

Пост "ПриватБанку"

Пост book.kovalchuk

Пост Світлани Тараторіної

Пост "КнигоЛенда"

Пост Maccoffee

Які видання постраждали: список

"Урбіно" у своєму Telegram-каналі опублікувало детальний список видань, які були пошкоджені під час російських атак та закликаємо допомогти їм придбанням книги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядає Вишневе після удару російських БПЛА. Ян Доброносов показав фотографії.