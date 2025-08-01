Давно засохлі квіти і надгробок, вкритий пилом: могила Лесі Українки виглядає занедбаною (фото)

Свіжих квітів на могилі письменниці немає

На старому Байковому кладовищі, серед височезних дерев, знаходиться могила Лесі Українки — однієї із найвидатніших постатей української літератури. Однак замість живих квітів, які мали б вшановувати пам’ять письменниці, на місці її поховання лише давно засохлий букет.

Її поезія — це не просто слова, а зброя. Сьогодні, 1 серпня, минають 112-ті роковини з дня смерті Лесі Українки. З цієї нагоди "Телеграф" побував на могилі мисткині і з’ясував, як виглядає місце поховання видатної письменниці.

Леся Українка писала твори, теми яких актуальні й нині — вони торкаються боротьби за свободу, людського духу, місця людини в цьому світі тощо. Ці теми точно перегукуються із подіями сучасності, особливо в умовах повномасштабної війни.

Леся Українка — авторка "Contra spem spero!", "Лісової пісні", "Кассандри" та багатьох інших геніальних творів. Вона стала символом незламності українського духу.Однак зараз, більш ніж через сто років після її смерті, могила письменниці зустрічає усіх, хто хоче вшанувати її пам’ять, не свіжими квітами, а пилом і зів’ялим букетиком.

Як виглядала могила Лесі Укараїнки раніше

Могила Лесі Українки

Похована Леся Українка на Байковому кладовищі в Києві, у старій частині. Поруч із письменницею спочивають її рідні — брат Михайло Косач та батьки — Петро Антонович Косач і Ольга Петрівна Косач (Олена Пчілка).

Могила виглядає забутою — на пам'ятнику видно пил. Біля постаменту стоять квіти, які давно зів'яли і навіть засохли у "вазі", зробленій із пластикової пляшки. Свіжих букетів немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, що могила Леоніда Осики виглядає занедбаною. Бур'яни майже закривають пам'ятник.