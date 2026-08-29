"Безпорадний клоун": Трампу на очах у десятків вказали на його місце (відео)

80-річний лідер США осоромився перед астронавтами

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Новий незграбний епізод з Дональдом Трампом викликав хвилю глузувань на фоні питань про його фізичний стан і самопочуття. Під час візиту до Космічного центру імені Джонсона в Х’юстоні президент США опинився в центрі уваги не через свій виступ, а через короткий момент на сцені.

Інцидент стався у п’ятницю, 28 серпня, коли Трамп прибув до центру для вручення Космічної медалі Пошани Конгресу астронавтам місії "Артеміда II", які здійснили обліт Місяця на початку цього року. Під час заходу 80-річний президент також розповів про свій давній інтерес до космосу, передає irishstar.

Говорячи про цю тему, Трамп згадав свого дядька Джона Дж. Трампа — фізика Массачусетського технологічного інституту, який, за словами президента, 41 рік працював в університеті і багато розповідав йому про космос.

У мене був дядько, який був великим вченим, він був великою людиною. Він любив космос, він постійно розповідав мені про космос, про весь космос Дональд Трамп

Проте за кілька секунд до початку виступу поведінка Трампа викликала численні обговорення у мережі. На опублікованих у X кадрах видно, як він іде залом, потім зупиняється і деякий час ніяково стоїть, перш ніж після підказки одного з присутніх зайняти призначене йому місце.

Trump wanders and stands awkwardly on the stage before being guided to the other side pic.twitter.com/Ai0QRRKKJE — FactPost (@factpostnews) August 28, 2026

У коментарях під відео американці відреагували на кадри дуже різко. Деякі користувачі також згадали аналогічні епізоди з Джо Байденом, з яких раніше активно глузував сам Трамп і його прихильники, назвавши подію "кармою".

"Який безпорадний клоун"

"Донні, що збожеволів, мабуть, дійсно хворий, тому що він навіть не знає, де знаходиться"

"Який повний дурень"

"Карма. Коли Байден час від часу робив це після багатьох зупинок та сцен, Трамп влаштовував справжнє свято з цього приводу"

Раніше під приціл критиків потрапила зачіска Трампа. В останні місяці шевелюра американського президента стала виглядати об’ємнішою, через що з’являються припущення про можливе використання перуки, а також порівняння з покійною матір’ю Трампа.