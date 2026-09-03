Труханів для обраних: як колишній нардеп побудував палац на острові та "кинув" дружину футболіста Шовковського

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Труханів острів – найдорожче та найбажаніше місце для маєтку в столиці. І справа не лише в особливій природі, унікальних сусідах та близькості до центра. Тут заборонено будувати житлові будинки, але ця заборона лише підігріває інтерес до житла в особливому місці.

Один з щасливчиків, якому вдалось обійти закон, це колишній нардеп та колись відомий важкоатлет Анатолій Писаренко.

"Телеграф" продовжує розповідати про власників елітних маєтків на Трухановому. У минулій публікації йшлося про те, як власницею двох будинків стала киянка Альона Гуменюк. А також про те, як довгий час власний маєток на острові був у власності екснардепа Олега Немировського. В цій публікації – читайте про нерухомість колишнього спортсмена, який має бізнес-конфлікт з дружиною одного з найвідоміших футболістів.

Головне:

Американська компанія Анатолія Писаренка купила на Трухановому острові реабілітаційний центр (206 кв. м), знесла його та незаконно звела величезний маєток площею майже 1100 кв. м.

З січня 2026 року прокуратура вимагає через Господарський суд знести самобуд, звільнити ділянку та прибрати паркан , який перекриває доступ до річки. Багаторічне користування землею завдало збитків громаді на 18 млн грн.

, який перекриває доступ до річки. Багаторічне користування землею завдало збитків громаді на 18 млн грн. Печерське управління поліції розслідує шахрайські дії Писаренка (зокрема, щодо конфлікту з фірмою родини колишнього футболіста Олександра Шовковського через стрілецький тир).

через стрілецький тир). У травні екснардепа арештовували з можливістю внесення 10 млн грн застави, яку він оперативно сплатив.

Ця справа є серйозним випробуванням для правоохоронної системи та міської влади – чи зможуть вони подолати беззаконня можновладців і повернути загарбані заповідні землі київській громаді.

Анатомія зухвалого будівництва: від реабілітаційного центру до палацу

Про грандіозний маєток, яким володіє колишній народний депутат та член СДПУ(о) Анатолій Писаренко, активісти заявляли ще у 2015 році. Тоді представники громадського руху "Автомайдан" зафіксували володіння колишнього політика та спортсмена за допомогою квадрокоптера. Проте відтоді минуло понад десять років, перш ніж справа зрушила з мертвої точки на офіційному рівні: у січні 2026 року Київська міська прокуратура офіційно ініціювала судовий позов проти Писаренка.

Маєток Писаренка. Скриншот відео, якість покращено за допомогою ШІ

За твердженнями представників прокуратури, весь цей розкішний комплекс зведено незаконно. Згідно з матеріалами слідства, ще у 2002 році американська компанія "Ей.Пі.Файненсінг, Інк", яка контролюється Писаренком, придбала на острові скромний реабілітаційний центр загальною площею 206 квадратних метрів. Згодом цю стару споруду повністю знесли, а на її місці збудували величезний багатоповерховий маєток площею 1091,8 кв. м.

Вид на маєток з космосу. Фото: GoogleEarth, покращено за допомогою ШІ

Для проведення подібної масштабної реконструкції, що де-факто є новим капітальним будівництвом, необхідно було офіційно оформити земельну ділянку у власність та отримати вичерпні дозволи. Жодні державні інстанції не могли легально дозволити зведення приватного житла на заповідній території острова, в безпосередній близькості до річки та в охоронній зоні. Саме тому будівництво відбулося самовільно, без жодних офіційних погоджень.

У січні 2026 року заступник керівника Київської міської прокуратури звернувся до суду з вимогою до американської фірми повністю звільнити захоплену ділянку, демонтувати капітальний паркан, який перекриває вільний доступ громадян до річки, а також зобов’язати власників знести за власний кошт об’єкт самочинного будівництва.

Наразі резонансна справа розглядається у Господарському суді міста Києва. Проте щонайменше з лютого поточного року жодних реальних зрушень, активних засідань чи прогресу в судовому провадженні не спостерігається. Судовий процес фактично завис у повітрі.

Хронологія та суть порушення. Інфографіка "Телеграфу"

Паралельно з цим Печерське управління поліції розслідує окреме кримінальне провадження (№ 12025100000000954), що стосується прямих шахрайських дій Анатолія Писаренка. У травні в рамках цього розслідування колишнього державного діяча було взято під варту із можливістю внесення застави у розмірі 10 мільйонів гривень. Заставу внесли оперативно, слідчі дії продовжуються.

Бізнес-конфлікт з родиною Олександра Шовковського

У матеріалах вказаного кримінального провадження спливають не лише питання захоплення земель Труханового острова, а й епізоди бізнес-конфлікту з ТОВ "Тактіка". Ця компанія належить Марині Кутєповій, а також її бізнес-партнерам Ганні Кіро і Віталію Розинку. Кутєпова є дружиною легендарного українського футболіста, а нині депутата Київської міської ради Олександра Шовковського.

Фото з Facebook Анатолія Писаренка

З матеріалів справи випливає, що фірма Писаренка ТОВ "Завод "Експрес" здала Кутєповій приміщення "під ремонт". Дружина ексфутболіста домовилась, що вона платитиме орендну плату в 1 тис. доларів, однак ще 250 тис. доларів витратить на капітальний ремонт приміщення. Інвестиція в ремонт розглядалася як частина орендної плати на 10 років. У приміщенні Писаренка побудували сучасний стрілецький тир, а договір оренди мав діяти щонайменше до 2031 року.

Але вже у 2023-му Писаренко несподівано знайшов покупця, тож договір оренди розірвав і вкладені кошти за ремонт вирішив не повертати. Тепер поліція кваліфікує такі бізнес-маневри як шахрайські дії.

Ба більше, під час розслідування шахрайських епізодів слідчі уважно перевірили й маєток на Трухановому острові. Експерти порахували, що через багаторічне незаконне користування комунальною землею київської громади бюджет столиці зазнав збитків на суму близько 18 мільйонів гривень. Тепер екснардепу доведеться відповідати одразу на кілька фронтів.

Ситуація навколо маєтку Анатолія Писаренка – це набагато більше, ніж просто локальний скандал за участю колишньої зірки спорту та політики. Це справжній лакмусовий папірець для всієї правоохоронної системи та міської влади Києва. Суспільство очікує чіткого і безкомпромісного сигналу: чи зможуть державні інституції навести лад із багаторічним захопленням заповідних територій?

Поки чинні та колишні можновладці продовжують безкарно користуватися благами закритих зон, ефективне управління столицею залишається примарним. Лише принципова позиція прокуратури, поліції та судів здатна зруйнувати кругову поруку і повернути незаконно загарбані гектари у власність київської громади.