Труханов для избранных: как бывший нардеп построил дворец на острове и "кинул" жену футболиста Шовковского

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Труханов остров – самое дорогое и самое желанное место для особняка в столице. И дело не только в особой природе, уникальных соседях и близости к центру. Здесь запрещено строить жилые дома, но этот запрет только подогревает интерес к жилью в особом месте.

Один из счастливчиков, которому удалось обойти закон, это бывший нардеп и некогда известный тяжеловес Анатолий Писаренко.

"Телеграф" продолжает рассказывать о владельцах элитных поместий на Трухановом. В прошлой публикации говорилось о том, как владелицей двух домов стала киевлянка Алена Гуменюк. А также о том, как долгое время личный особняк на острове был в собственности экс-нардепа Олега Немировского. В этой публикации читайте о недвижимости бывшего спортсмена, имеющего бизнес-конфликт с женой одного из самых известных футболистов.

Главное:

Американская компания Анатолия Писаренко купила на Трухановом острове реабилитационный центр (206 кв. м), снесла его и незаконно построила огромный особняк площадью почти 1100 кв. м.

С января 2026 года прокуратура требует через Хозяйственный суд снести самострой, освободить участок и убрать забор , перекрывающий доступ к реке. Многолетнее пользование землей нанесло ущерб громаде на 18 млн грн.

, перекрывающий доступ к реке. Многолетнее пользование землей нанесло ущерб громаде на 18 млн грн. Печерское управление полиции расследует мошеннические действия Писаренко (в частности, по поводу конфликта с фирмой семьи бывшего футболиста Александра Шовковского из-за стрелкового тира).

из-за стрелкового тира). В мае экс-нардепа арестовывали с возможностью внесения 10 млн грн залога, который он оперативно уплатил.

Это дело является серьезным испытанием для правоохранительной системы и городской власти — смогут ли они победить беззаконие власть имущих и вернуть захваченные заповедные земли киевской громаде.

Анатомия дерзкого строительства: от реабилитационного центра до дворца

О грандиозном особняке, которым владеет бывший народный депутат и член СДПУ(о) Анатолий Писаренко, активисты заявляли еще в 2015 году. Тогда представители общественного движения "Автомайдан" зафиксировали владение бывшего политика и спортсмена с помощью квадрокоптера. Однако с тех пор прошло более десяти лет, прежде чем дело сдвинулось с мертвой точки на официальном уровне: в январе 2026 года Киевская городская прокуратура официально инициировала судебный иск против Писаренко.

Особняк Писаренко. Скриншот видео, качество улучшено с помощью ИИ

По утверждениям представителей прокуратуры, весь этот роскошный комплекс построен незаконно. Согласно материалам следствия, еще в 2002 году контролируемая Писаренко американская компания "Эй.Пи.Файненсинг, Инк" приобрела на острове скромный реабилитационный центр общей площадью 206 квадратных метров. Впоследствии это старое сооружение полностью снесли, а на его месте построили огромный многоэтажный особняк площадью 1091,8 кв. м.

Вид из космоса. Фото: GoogleEarth, улучшено с помощью ИИ

Для проведения подобной масштабной реконструкции, которая де-факто является новым капитальным строительством, необходимо было официально оформить земельный участок в собственность и получить исчерпывающие разрешения. Никакие государственные инстанции не могли легально разрешить строительство частного жилья на заповедной территории острова, в непосредственной близости к реке и в охранной зоне. Именно поэтому строительство произошло самовольно, без всяких официальных согласований.

В январе 2026 года заместитель руководителя Киевской городской прокуратуры обратился в суд с требованием к американской фирме полностью освободить захваченный участок, демонтировать капитальный забор, перекрывающий свободный доступ граждан к реке, а также обязать владельцев снести за свой счет объект самовольного строительства.

Резонансное дело рассматривается в Хозяйственном суде города Киева. Однако по меньшей мере с февраля текущего года никаких реальных сдвигов, активных заседаний или прогресса в судебном производстве не наблюдается. Судебный процесс фактически завис в воздухе.

Хронология и суть нарушения. Инфографика "Телеграфа"

Параллельно с этим Печерское управление полиции расследует отдельное уголовное производство (№12025100000000954), касающееся прямых мошеннических действий Анатолия Писаренко. В мае в рамках этого расследования бывший государственный деятель был заключен под стражу с возможностью внесения залога в размере 10 миллионов гривен. Залог внесли оперативно, следственные действия продолжаются.

Бизнес-конфликт с семьей Александра Шовковского

В материалах указанного уголовного производства всплывают не только вопросы захвата земель Труханова острова, но и эпизоды бизнес-конфликта с ООО "Тактика". Эта компания принадлежит Марине Кутеповой, а также ее бизнес-партнерам Анне Киро и Виталию Розинко. Кутепова — жена легендарного украинского футболиста, а ныне депутата Киевского городского совета Александра Шовковского.

Фото с Facebook Анатолия Писаренко

Из материалов дела следует, что фирма Писаренко ООО "Завод "Экспресс" сдала Кутеповой помещение "под ремонт". Жена экс-футболиста договорилась, что она будет платить арендную плату в 1 тыс. долларов, однако еще 250 тыс. долларов потратит на капитальный ремонт помещения. Инвестиция в ремонт рассматривалась как часть арендной платы на 10 лет. В помещении Писаренко построили современный стрелковый тир, а договор аренды должен был действовать как минимум до 2031 года.

Но уже в 2023 году Писаренко неожиданно нашел покупателя, поэтому договор аренды расторг и вложенные средства за ремонт решил не возвращать. Теперь полиция квалифицирует такие бизнес-маневры, как мошеннические действия.

Более того, во время расследования мошеннических эпизодов следователи внимательно проверили и особняк на Трухановом острове. Эксперты посчитали, что из-за многолетнего незаконного пользования коммунальной землей киевской громады бюджет столицы понес убытки на сумму около 18 миллионов гривен. Теперь экс-нардепу придется отвечать сразу на несколько фронтов.

Ситуация вокруг имения Анатолия Писаренко – это гораздо больше, чем просто локальный скандал с участием бывшей звезды спорта и политики. Это настоящая лакмусовая бумажка для всей правоохранительной системы и городских властей Киева. Громада ожидает четкого и бескомпромиссного сигнала: смогут ли государственные институты навести порядок с многолетним захватом заповедных территорий?

Пока действующие и бывшие власть имущие продолжают безнаказанно пользоваться благами закрытых зон, эффективное управление столицей остается призрачным. Только принципиальная позиция прокуратуры, полиции и судов способна разрушить круговую поруку и вернуть незаконно захваченные гектары в собственность киевской громады.