"Товариші по нещастю": як виглядає третя дружина Олександра Шовковського (фото)

Легендарний український футболіст одружений на бізнесвумен Марині Кутєповій

Головний тренер ФК "Динамо" (Київ) Олександр Шовковський ось уже багато років щасливий у шлюбі з Мариною Кутєповою. До речі, євросезон у Біло-Синіх почався невдало.

Колишній воротар збірної України одружений на Марині з 2015 року. Про це повідомляє "Телеграф".

До Марини в Олександра було дві дружини: вперше він повів під вінець Власту Фірсову, у пари народився син Владислав, вдруге — дизайнера Ольгу Альонову, у шлюбі з якою народилася дочка Олександра. Марина до спортсмена була одружена з бізнесменом Сергієм Євланчиком, від якого в неї є син Микита та дочка Жасмін.

Марина Кутєпова з дітьми

Як зізнавалася у 2015 році Кутєпова, вона з Олександром стали "товаришами по нещастю" через скандальні шлюборозлучні процеси.

- Ви казали, що ви з Сашком "товариші по нещастю". Що ви мали на увазі?

- Ми вдвох перебуваємо у стані розлучення та розлучення дуже важкого, для нас обох важливі діти.

- Але все ж таки — чи можна вважати Шовковського причиною вашого розлучення?

- Причиною мого розлучення Саша ніколи не був і ніколи не став би.

Зараз Марина займається ювелірним бізнесом, зокрема брендом SaSho (так у "Динамо" та збірній називали Шовковського).

Як виглядає Марина Кутєпова зараз:

Марина Кутєпова

Марина Кутєпова із чоловіком

Нагадаємо, "Динамо" стартувало у поточній єврокампанії з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Біло-сині двічі розгромили "Партизан", після чого не без проблем пройшли шотландський "Рейнджерс". У битві за Лігу чемпіонів український клуб поступився австрійському "Зальцбургу", вилетівши таким чином у другий за силою єврокубок. У Лізі Європи кияни зазнали двох поразок: від "Лаціо" (0:3) та "Гоффенгайма" (0:2).