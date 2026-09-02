Перестрілка у Києві стала мемом: як українці жартують про "спецоперацію" СБУ та ГУР
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Українці відреагували мемами на події у Києві
У Дніпровському районі Києва вночі та вдень 2 вересня сталася перестрілка за участі силовиків. Всі обставини інциденту досі невідомі, проте президент Володимир Зеленський вже відреагував на ситуацію, назвав її "абсолютно ганебною" та анонсував кадрові рішення щодо учасників. "Телеграф" спробував відновити хронологію подій та розібратися, що відбувалося у столиці.
Українці тим часом традиційно відреагували на незвичний інцидент із гумором — у соцмережах почали з’являтися меми про перестрілку. "Телеграф" зібрав найцікавіші реакції мережі та зробив добірку мемів.
Одним із популярних мемів стала картинка зі "Спайдерменами", які вказують пальцями один на одного.
Не обійшлося і без жартів про те, як на появу озброєних людей у столиці мала б реагувати звичайна поліція.
Були меми і про реакцію самих киян, які через постійні російські обстріли вже, здавалося б, звикли до чого завгодно.
Окремо в мережі з’явилися жарти про внесення застави за Ірину Мудру.
Раніше "Телеграф" розповідав, що мережею несуться меми про візит Анджеліни Джолі в Україну.