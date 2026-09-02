Перестрілка у Києві стала мемом: як українці жартують про "спецоперацію" СБУ та ГУР

Українці відреагували мемами на події у Києві

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У Дніпровському районі Києва вночі та вдень 2 вересня сталася перестрілка за участі силовиків. Всі обставини інциденту досі невідомі, проте президент Володимир Зеленський вже відреагував на ситуацію, назвав її "абсолютно ганебною" та анонсував кадрові рішення щодо учасників. "Телеграф" спробував відновити хронологію подій та розібратися, що відбувалося у столиці.

Українці тим часом традиційно відреагували на незвичний інцидент із гумором — у соцмережах почали з’являтися меми про перестрілку. "Телеграф" зібрав найцікавіші реакції мережі та зробив добірку мемів.

Меми про СБУ і ГУР. Фото: memargam/telegram

Меми про СБУ і ГУР. Фото: gonimems/telegram

Одним із популярних мемів стала картинка зі "Спайдерменами", які вказують пальцями один на одного.

Меми про СБУ і ГУР. Фото: baba_i_kit/telegram

Не обійшлося і без жартів про те, як на появу озброєних людей у столиці мала б реагувати звичайна поліція.

Меми про СБУ і ГУР. Фото: memargam/telegram

Меми про СБУ і ГУР. Фото: moya_tema25/threads

Були меми і про реакцію самих киян, які через постійні російські обстріли вже, здавалося б, звикли до чого завгодно.

Меми про СБУ і ГУР. Фото: baba_i_kit/telegram

Меми про СБУ і ГУР. Фото: furia7685/threads

Окремо в мережі з’явилися жарти про внесення застави за Ірину Мудру.

Меми про СБУ і ГУР. Фото: baba_i_kit/telegram

Раніше "Телеграф" розповідав, що мережею несуться меми про візит Анджеліни Джолі в Україну.