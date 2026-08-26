Вручили грамоту та сертифікат "Левеня": нагородження Ілона Маска стало мемом

Скандальний американець став орденоносцем в Україні

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У середу, 26 серпня, американський мільярдер Ілон Маск отримав від президента України Володимира Зеленського найвищу нагороду для іноземців – орден Свободи. Примітно, що глава держави ніколи особисто не зустрічався із підприємцем.

"Телеграф" вирішив пофантазувати на тему, як виглядало б нагородження американського бізнесмена, а також які інші потенційні нагороди він міг би отримати в Україні. Детальніше дивіться у нашій добірці.

Особливе місце у ній посідає сертифікат за відмінний результат у конкурсі з фізики для школярів "Левеня-2026".

Володимир Зеленський нагороджує Ілона Маска/Фото: ШІ, "Телеграф"

Володимир Зеленський нагороджує Ілона Маска/Фото: ШІ, "Телеграф"

Володимир Зеленський нагороджує Ілона Маска/Фото: ШІ, "Телеграф"

Володимир Зеленський нагороджує Ілона Маска/Фото: ШІ, "Телеграф"

Володимир Зеленський нагороджує Ілона Маска/Фото: ШІ, "Телеграф"

Володимир Зеленський нагороджує Ілона Маска/Фото: ШІ, "Телеграф"

Володимир Зеленський нагороджує Ілона Маска/Фото: ШІ, "Телеграф"

Володимир Зеленський нагороджує Ілона Маска/Фото: ШІ, "Телеграф"

Зазначимо, Маск допомагає Україні у наданні та підтримці стабільної роботи супутникового зв’язку Starlink. Ця система набула статусу критично важливої основи, що забезпечує безперебійне функціонування українських військовослужбовців, державних структур, медичних установ та цивільної інфраструктури. Однак Ілон не дозволяє Україні користуватися Starlink для ударів по загальновизнаних територіях РФ, щоб не було "ескалації". Можливо, нагородження Маска є частиною переговорного процесу між Києвом та бізнесменом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні могла з’явитися вулиця Ілона Маска. Коли американець почав робити неоднозначні заяви щодо війни Росії проти України, від цієї ідеї відмовилися.