Ексзаступниці голови ОП Мудрій обрали запобіжний захід: "Не впоралася зі вмінням розбиратися в людях" (відео)

Фігурантка може вийти під заставу

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У вівторок, 25 серпня, Вищий антикорупційний суд обрав ексзаступниці керівника ОП Ірині Мудрій запобіжний захід у справі "Форест Гамп" – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 20 млн гривень. НАБУ і САП підозрюють її в участі у злочинній організації.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". САП просила взяти Мудру під варту з альтернативою застави у 150 млн грн. Захист наполягав, що запобіжний захід взагалі не потрібен.

На засіданні Мудра заявила, що вона співпрацює зі слідством та не чинила детективам жодних перепон. Вона також наголосила, що не зникла після повідомлення про підозру.

Мудра у суді 25 серпня. Фото: скрін відео

У протоколах справи є кілька її розмов з іншим фігурантом, екснардепом Максимом Микитасем. Колишня заступниця керівника ОП заявила, що не отримувала 4 мільйони доларів від Микитася. За її словами, у матеріалах справи немає жодного свідчення про факт передачі коштів.

"Я прагнула довіряти людям, я прагнула допомагати людям, які були поруч, і вірила в слова про підтримку і близькість. Уміння розбиратися в праві і вміння розбиратися в людях — це різні вміння. З першим я впоралася, з другим, на жаль, ні", — сказала Мудра.

Адвокат Мудрої заявив, що протоколи негласних слідчих (розшукових) дій, на які посилався прокурор, не стосуються безпосередньо його підзахисної.

В чому підозрюють Ірину Мудру

Мудра – підозрювана у справі НАБУ "Форест Гамп" про відмивання 150 млн грн для внесення застави за фігуранта справи "Мідас". Слідство встановило, що учасники організації, зокрема, планували рейдерське захоплення двох підприємств та будівлі у центрі Києва шляхом підроблення документів. НАБУ стверджує, що Мудра, перебуваючи на посаді в Офісі президента, сприяла реалізації цих планів.

Також, за версією слідства, фігуранти справи здійснили низку фінансових операцій, щоб за завданням керівництва Офісу президента внести 150 мільйонів гривень застави за колишнього міністра юстиції Германа Галущенка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Мудра прийшла на суд у брендових окулярах. Ціна аксесуара — 10 359 гривень.