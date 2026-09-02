Нарешті Джолі побачить пам'ятник свині. Мережею несуться меми про візит акторки в Україну

Українці діляться кадрами випадкових зустрічей із акторкою

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Голлівудська акторка та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі вкотре відвідала Україну. Її візит неанонсований, а програма не розголошувалася, проте в мережі шириться інформація, що акторку бачили у Тернополі, Львові, Кременчуку, Полтаві та Харкові.

Українці жартують та роблять меми про неофіційне турне Анджеліни Джолі Україною. "Телеграф" зібрав найяскравіші з них.

Зокрема жартують, що Джолі "подорожує Україною більше, ніж я за все життя". Також порівнюють американку з українськими співаками, яких давно не видно в Україні.

Зокрема з Настею Каменських (NK), яка не з'являється в Україні та повернулася до російської мови. Українці пишуть:

Анжеліна Джолі ще приїде в Україну, а Настя Каменських більше ні

Шанси на те, що Анджеліна Джолі заговорить українською, набагато вищі, ніж шанси на те, що це зробить NK

Крім того, згадали співака Олега Винника, який виїхав з України в перші дні повномасштабного вторгнення.

З 2022 року Анджеліна Джолі була в Україні більше разів, ніж Олег Винник

На тлі того, що Джолі бачили у Полтаві, де зірка снідала у ресторані Palazzo Poltava із представником міжнародного благодійного фонду Legacy of War Foundation, жартують, що акторка нарешті побачить "памʼятник свині". Він розташований на території Полтавського державного аграрного університету.

Цей пам'ятник став легендарним мемом через відеосюжет місцевого телебачення 2010-х років. Інтонація та надмірна серйозність під час презентації пам'ятника перетворили фразу "А це — пам'ятник свині" на культову цитату.

Попередні візити Джолі також ставали приводом для мемів

З початку повномасштабної війни Анджеліна Джолі відвідує Україну втретє. У квітні 2022 року вона побувала у Львові, де, зокрема, зустрічалася з переселенцями та волонтерами. У листопаді 2025-го зірка відвідала постраждалі від війни громади Херсонської області та Миколаїв.

Обидва візити породили меми. У 2022 вірусним став кадр із львівського кафе, на якому хлопчик не помічає знаменитість. Реакція дитини розсмішила багатьох, а меми з Джолі та хлопчиком тоді заполонили мережу.

Крім того, як розповідав "Телеграф", у 2025 році під час візиту Джолі до України одного з членів її команди затримали на блокпосту під час перевірки документів. Українці відреагували на інцидент хвилею дотепних жартів і мемів.