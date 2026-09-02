ФСБ готувала в Україні теракт проти російського опозиціонера. Кого намагалася вбити Росія

Імені того, кого хотіла ліквідувати РФ, не назвали

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Служба безпеки України разом з Головним управлінням розвідки запобігли теракту, який ФСБ Росії готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху. Він прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності нашої держави.

Оновлено. СБУ та ГУР запобігли замаху на заступника командира з бойової роботи "Російського добровольчого корпусу" Степана Каплунова, пише "РБК-Україна" з посиланням на джерела. ГУР підтвердили свою участь в операції.

Степан Каплунов отримав нагороду від керівника ГУР Олега Іващенка. Фото: Російський добровольчий корпус / Telegram

Про операцію повідомляє СБУ. Деталей операції та імені росіянина, якого хотіла ліквідувати Федеральна служба безпеки Російської Федерації, не розголошують. Проводяться оперативно-слідчі дії.

У мережі з'явилися відео з Києва, які пов'язують з цією операцією. На кадрах розмови силовиків з кимось та стрілянина. Офіційної інформації, чи стосуються вони інциденту, немає.

Увага, у відео присутня ненормативна лексика!

Що таке ФСБ РФ

ФСБ (Федеральна служба безпеки Російської Федерації) — це головна спецслужба та орган виконавчої влади РФ. Вона займається придушення опозиції, цензурою та переслідуванням всередині Росії. Також веде розвідувальну та контррозвідувальну діяльність.

Крім того, саме ФСБ організовує злочини на окупованих територіях: керує фільтраційними таборами, здійснює викрадення, катування та репресії проти українських громадян.

Як повідомляв "Телеграф", 5 червня 2026 року пролунав вибух на поштовому терміналі в Оболонському районі Києва, його було кваліфіковано як терористичний акт. Одна людина тоді загинула, ще двоє отримали поранення.