Перестрелка в Киеве стала мемом: как украинцы шутят о "спецоперации" СБУ и ГУР

Украинцы отреагировали мемами на события в Киеве

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В Днепровском районе Киева ночью и днем 2 сентября произошла перестрелка с участием силовиков. Все обстоятельства инцидента до сих пор неизвестны, однако президент Владимир Зеленский уже отреагировал на ситуацию, назвал ее "совершенно позорной" и анонсировал кадровые решения в отношении участников. "Телеграф" попытался восстановить хронологию событий и разобраться, что происходило в столице.

Украинцы, тем временем, традиционно отреагировали на необычный инцидент с юмором — в соцсетях начали появляться мемы о перестрелке. "Телеграф" собрал интереснейшие реакции сети и сделал подборку мемов.

Мемы о СБУ и ГУР. Фото: memargam/telegram

Мемы о СБУ и ГУР. Фото: gonimems/telegram

Одним из популярных мем стала картинка со "Спайдерменами", которые указывают пальцами друг на друга.

Мемы о СБУ и ГУР. Фото: baba_i_kit/telegram

Не обошлось и без шуток о том, как на появление вооруженных людей в столице должна реагировать обычная полиция.

Мемы о СБУ и ГУР. Фото: memargam/telegram

Мемы о СБУ и ГУР. Фото: moya_tema25/threads

Были мемы и о реакции самих киевлян, которые из-за постоянных российских обстрелов уже, казалось бы, привыкли к чему угодно.

Мемы о СБУ и ГУР. Фото: baba_i_kit/telegram

Мемы о СБУ и ГУР. Фото: furia7685/threads

Отдельно в сети появились шутки о внесении залога за Ирину Мудрую.

Мемы о СБУ и ГУР. Фото: baba_i_kit/telegram

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сетью уносятся мемы о визите Анджелины Джоли в Украину.