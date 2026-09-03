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Забудьте про каструлю з окропом: як розм'якшити капустяне листя на голубці без відварювання цілого качана

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Голубці
Голубці. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Один трюк із морозилкою позбавить головного болю під час приготування голубців

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Одним із найтрудомісткіших етапів у приготуванні голубців є підготовка капустяного листя. Класичний метод, за якого качан кладуть у каструлю зрізом угору й заливають окропом, вимагає наявності великої каструлі та обережності. До того ж листя розм'якшується у воді не дуже швидко.

На кулінарному ресурсі Pysznosci.pl поділилися перевіреним методом підготовки капусти, який робить її листя м'яким і еластичним без відварювання всього качана.

Якщо капуста молода, кочеріжку достатньо зрізати коловим рухом ножа, після чого зняти листя по одному й опустити в киплячу підсолену воду на одну-дві хвилини. Якщо центральна жилка листка занадто щільна, її можна злегка підрізати, щоб загортати начинку було зручніше.

З більш зрілою та щільною капустою, де листя прилягає одне до одного майже без зазорів, цей варіант не завжди спрацьовує легко. У такому разі виручить інший прийом: потримати качан у морозильній камері ніч. За цей час низька температура руйнує клітинні стінки, і капуста стає м'якою та піддатливою вже без будь-якого варіння. Наступного дня качан достатньо розморозити, промити холодною водою, зрізати кочеріжку й розібрати на листя, готове до використання.

Як розібрати капусту на голубці – лайфхак з морозилкою
Фото згенероване ШІ

Капустяним листям, що залишилося, зручно вистелити дно каструлі або дека, щоб голубці не підгоріли знизу, а зверху накрити ним же для додаткового захисту від підсихання. Тушкувати або запікати голубці краще в легкому овочевому бульйоні, який заодно стане основою для соусу.

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Теги:
#Капуста #Голубці