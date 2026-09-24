Безкоштовний порошок лежить під ногами: навіщо розумні господині збирають каштани

Каштани дбайливо чистять тканини і нічого не коштують

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Восени парки та двори всіяні каштанами. Зазвичай їх збирають для дитячих поробок, але у цих плодів є більш практичне застосування. Каштани можуть замінити пральний порошок або капсули.

"Телеграф" розповість, як приготувати із каштанів натуральний засіб для прання.

У каштанах містяться сапоніни. При контакті з водою вони діють аналогічно синтетичним мийним засобам: утворюють піну, делікатно розчиняють бруд і легко вимивають його з волокон. На відміну від магазинної хімії, сапоніни не залишають їдкого запаху, не руйнують делікатні тканини на кшталт шовку та вовни. До того ж вони гіпоалергенні, що робить їх ідеальними для прання дитячих речей та одягу людей із чутливою шкірою, зазначається на порталі Deccoria.

Як приготувати засіб для прання із каштанів

Для найпростішого варіанту знадобиться 5-8 каштанів, банка та тепла вода. Візьміть свіжі плоди каштанів без плісняви та пошкоджень, розріжте кожен на чотири частини або роздавіть молотком через тканину. Покладіть каштани в банку і залийте 300 мл теплої води. Закрийте кришкою і залиште на 6-8 годин. Коли рідина стане молочно-білою, процідіть її через сито або марлю і використовуйте замість прального порошку.

Фото згенероване ШІ

Готову рідину краще використовувати відразу. У холодильнику вона зберігається не довше тижня. Якщо перете біле, попередньо зніміть із каштанів коричневу шкірку, інакше тканина може злегка потемніти.

Для запасу на зиму каштани можна дрібно порубати в блендері та ретельно висушити на повітрі. Перед пранням пару столових ложок такого сухого порошку потрібно просто залити гарячою водою на пів години. Цей спосіб зручний тим, що не потрібно чекати всю ніч, як зі свіжими каштанами.

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