Просто залийте яйця огірковим розсолом: незвичайний спосіб приготувати закуску

Ця закуска популярна в США

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Розсіл із-під солоних огірків часто виливають у раковину. Але його можна використати ще раз — і отримати закуску, яка вже кілька десятиліть популярна в США.

Як пише кулінарне видання Simply Recipes, для цього достатньо покласти в розсіл звичайні варені яйця та залишити їх на ніч у холодильнику.

Раніше маринування яєць таким способом використовували насамперед для збільшення терміну зберігання продукту, а сьогодні — здебільшого заради самого смаку.

Для приготування знадобиться 6 яєць, близько 500 мл розсолу та банка з кришкою, що щільно закривається. Яйця потрібно зварити, остудити в холодній воді та почистити, після чого перекласти в чисту банку й повністю залити розсолом. Потім закрити банку кришкою та прибрати в холодильник щонайменше на ніч.

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Перші зміни смаку помітні вже через 12–24 години, а що довше яйця проводять у розсолі, то виразнішим стає результат. Багато хто залишає їх маринуватися на три-п'ять днів. Зберігати мариновані яйця потрібно виключно в холодильнику. При цьому яйця мають бути постійно покриті розсолом.

Готову закуску можна подавати окремо, додавати в салати, викладати на бутерброди або брати з собою на пікніки.

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