Як ходити за продуктами та не переплачувати: секрети розумних покупок минулих поколінь

Прості звички допоможуть заощадити

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Ціни в магазинах зростають, а звичка купувати "на ходу" і без плану часто обертається зайвими витратами та придбанням продуктів, які потім просто псуються в холодильнику. Тим часом у старшого покоління був свій, значно економніший підхід до покупок, заснований на простій логіці та багаторічному досвіді.

Про те, які бабусині звички в організації покупок і готуванні можуть знадобитися, пише Southern Living.

Секрет економії старшого покоління полягав не у відмові від смачної їжі, а в системі. Меню будувалося не навколо того, чого забажалося, а навколо того, що було в наявності й коштувало найдешевше в конкретний сезон.

Розумні правила шопінгу

Повернути контроль над витратами допоможуть прості, але перевірені часом лайфхаки:

Планування та покупки за списком. Перед походом до магазину проведіть ревізію кухонних полиць. Складайте меню на тиждень з урахуванням доступних сезонних продуктів і того, що вже є в наявності. Чіткий список захистить від непотрібних спонтанних витрат.

Перед походом до магазину проведіть ревізію кухонних полиць. Складайте меню на тиждень з урахуванням доступних сезонних продуктів і того, що вже є в наявності. Чіткий список захистить від непотрібних спонтанних витрат. Правило першої черги. Розставляйте продукти в холодильнику так, щоб їжа з меншим терміном придатності була на видноті. Маркуйте контейнери та заморожуйте надлишки до того, як они зіпсуються.

Ілюстрація згенерована ШІ

Відмова від плати за зручність. Готові нарізки, фасовані салати та очищені овочі коштують суттєво дорожче за цілі аналоги. Самостійна підготовка інгредієнтів дозволяє помітно заощадити.

Готові нарізки, фасовані салати та очищені овочі коштують суттєво дорожче за цілі аналоги. Самостійна підготовка інгредієнтів дозволяє помітно заощадити. Вторинна кулінарія. Овочеві обрізки та кістки можна збирати в морозильнику для приготування наваристих бульйонів. А залишки вчорашнього запеченого м'яса чи гарнірів легко перетворити на основу для супів, пирогів і запіканок.

Раніше "Телеграф" розповідав, який з лайфхаків для "економії" води не працює.