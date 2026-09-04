Як ходити за продуктами та не переплачувати: секрети розумних покупок минулих поколінь
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Прості звички допоможуть заощадити
Ціни в магазинах зростають, а звичка купувати "на ходу" і без плану часто обертається зайвими витратами та придбанням продуктів, які потім просто псуються в холодильнику. Тим часом у старшого покоління був свій, значно економніший підхід до покупок, заснований на простій логіці та багаторічному досвіді.
Про те, які бабусині звички в організації покупок і готуванні можуть знадобитися, пише Southern Living.
Секрет економії старшого покоління полягав не у відмові від смачної їжі, а в системі. Меню будувалося не навколо того, чого забажалося, а навколо того, що було в наявності й коштувало найдешевше в конкретний сезон.
Розумні правила шопінгу
Повернути контроль над витратами допоможуть прості, але перевірені часом лайфхаки:
- Планування та покупки за списком. Перед походом до магазину проведіть ревізію кухонних полиць. Складайте меню на тиждень з урахуванням доступних сезонних продуктів і того, що вже є в наявності. Чіткий список захистить від непотрібних спонтанних витрат.
- Правило першої черги. Розставляйте продукти в холодильнику так, щоб їжа з меншим терміном придатності була на видноті. Маркуйте контейнери та заморожуйте надлишки до того, як они зіпсуються.
- Відмова від плати за зручність. Готові нарізки, фасовані салати та очищені овочі коштують суттєво дорожче за цілі аналоги. Самостійна підготовка інгредієнтів дозволяє помітно заощадити.
- Вторинна кулінарія. Овочеві обрізки та кістки можна збирати в морозильнику для приготування наваристих бульйонів. А залишки вчорашнього запеченого м'яса чи гарнірів легко перетворити на основу для супів, пирогів і запіканок.
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