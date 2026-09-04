Рус

Як ходити за продуктами та не переплачувати: секрети розумних покупок минулих поколінь

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Бабусин хитрощі з продуктами
Бабусин хитрощі з продуктами. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Прості звички допоможуть заощадити

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

Ціни в магазинах зростають, а звичка купувати "на ходу" і без плану часто обертається зайвими витратами та придбанням продуктів, які потім просто псуються в холодильнику. Тим часом у старшого покоління був свій, значно економніший підхід до покупок, заснований на простій логіці та багаторічному досвіді.

Про те, які бабусині звички в організації покупок і готуванні можуть знадобитися, пише Southern Living.

Секрет економії старшого покоління полягав не у відмові від смачної їжі, а в системі. Меню будувалося не навколо того, чого забажалося, а навколо того, що було в наявності й коштувало найдешевше в конкретний сезон.

Розумні правила шопінгу

Повернути контроль над витратами допоможуть прості, але перевірені часом лайфхаки:

  • Планування та покупки за списком. Перед походом до магазину проведіть ревізію кухонних полиць. Складайте меню на тиждень з урахуванням доступних сезонних продуктів і того, що вже є в наявності. Чіткий список захистить від непотрібних спонтанних витрат.
  • Правило першої черги. Розставляйте продукти в холодильнику так, щоб їжа з меншим терміном придатності була на видноті. Маркуйте контейнери та заморожуйте надлишки до того, як они зіпсуються.
Як заощаджувати на продуктах
Ілюстрація згенерована ШІ
  • Відмова від плати за зручність. Готові нарізки, фасовані салати та очищені овочі коштують суттєво дорожче за цілі аналоги. Самостійна підготовка інгредієнтів дозволяє помітно заощадити.
  • Вторинна кулінарія. Овочеві обрізки та кістки можна збирати в морозильнику для приготування наваристих бульйонів. А залишки вчорашнього запеченого м'яса чи гарнірів легко перетворити на основу для супів, пирогів і запіканок.

Раніше "Телеграф" розповідав, який з лайфхаків для "економії" води не працює.

Теги:
#Економія #Покупки