Как ходить за продуктами и не переплачивать: секреты разумных покупок прошлых поколений

Простые привычки помогут сэкономить

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Цены в магазинах растут, а привычка покупать "на бегу" и без плана часто оборачивается лишними тратами и приобретением продуктов, которые потом просто портятся в холодильнике. Между тем у старшего поколения был свой, куда более экономный подход к покупкам, основанный на простой логике и многолетнем опыте.

О том, какие бабушкины привычки в организации покупок и готовке могут пригодиться, пишет Southern Living.

Секрет экономии старшего поколения крылся не в отказе от вкусной еды, а в системе. Меню строилось не вокруг того, что захотелось, а вокруг того, что было в наличии и стоило дешевле всего в конкретный сезон.

Разумные правила шопинга

Вернуть контроль над расходами помогут простые, но проверенные временем лайфхаки:

Планирование и покупки по списку. Перед походом в магазин проведите ревизию кухонных полок. Составляйте меню на неделю с учетом доступных сезонных продуктов и того, что уже есть в наличии. Четкий список защитит от ненужных спонтанных трат.

Перед походом в магазин проведите ревизию кухонных полок. Составляйте меню на неделю с учетом доступных сезонных продуктов и того, что уже есть в наличии. Четкий список защитит от ненужных спонтанных трат. Правило первой очереди. Расставляйте продукты в холодильнике так, чтобы еда с меньшим сроком годности находилась на виду. Маркируйте контейнеры и замораживайте излишки до того, как они испортятся.

Иллюстрация сгенерирована ИИ

Отказ от платы за удобство. Готовые нарезки, фасованные салаты и очищенные овощи стоят существенно дороже цельных аналогов. Самостоятельная подготовка ингредиентов позволяет заметно сэкономить.

Готовые нарезки, фасованные салаты и очищенные овощи стоят существенно дороже цельных аналогов. Самостоятельная подготовка ингредиентов позволяет заметно сэкономить. Вторичная кулинария. Овощные обрезки и кости можно собирать в морозилке для приготовления наваристых бульонов. А остатки вчерашнего запеченного мяса или гарниров легко превратить в основу для супов, пирогов и запеканок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой из лайфхаков для "экономии" воды не работает.