Головна помилка при утепленні будинку: її роблять більшість власників квартир

Спочатку діагностика, а не пінопласт

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Утеплення будинку — процес, який багато хто помилково починає з походу в будівельний супермаркет і вибору утеплювача. Проте спеціалісти радять діяти інакше.

Перш ніж купувати матеріали, необхідно провести ретельну ревізію самого об’єкта. Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів Андрій Костенко, представник ТОВ "ВЕНТАРОК" . Детальніше читайте у матеріалі: "Утеплили одну квартиру, а мерзне весь під’їзд: у чому головна помилка українців".

Як зазначає експерт, ключовими факторами для успішного збереження тепла є комплексна оцінка стану будівлі.

Пошук проблемних зон: де саме будинок втрачає найбільше тепла (стіни, покрівля чи вікна).

де саме будинок втрачає найбільше тепла (стіни, покрівля чи вікна). Аналіз стану конструкцій: чи є приховані проблеми з вологістю та який загальний запас міцності стін.

чи є приховані проблеми з вологістю та який загальний запас міцності стін. Безпека: суворе дотримання вимог пожежної безпеки.

Утеплення будинку важливо розпочати з оцінки самого об’єкту: де будівля реально втрачає тепло, в якому стані стіни, покрівля та вікна, чи є проблеми з вологою та які вимоги до пожежної безпеки. Андрій Костенко

Лише після такого аудиту, наголошує експерт, має сенс вибирати технологію, товщину та тип теплоізоляції. Українські будівельні норми розглядають фасад не як набір випадкових ділянок, а як єдину інженерну систему, яка має відповідати чітким критеріям несучої здатності, пожежної безпеки та тепловологого режиму.

Приховані втрати тепла

Навіть візуально ідеальні фасади із дорогих матеріалів часто приховують серйозні проблеми. Тепловізійні обстеження регулярно фіксують так звані мости холоду — зони вздовж перемичок і примикань, а також "свічення" віконних укосів, які неможливо помітити неозброєним оком.

Особливу увагу слід приділяти вікнам. Навіть найдорожчий склопакет не врятує від холоду, якщо гумовий ущільнювач втратив еластичність або вчасно фурнітуру не перевели в зимовий режим.

Перевірити герметичність вікна можна за допомогою звичайного аркуша паперу. Затисніть його між стулкою та рамою та спробуйте витягнути. Якщо папір виходить вільно — притиск ослаблений, і настав час проводити регулювання. У більшості сучасних систем це робиться за кілька хвилин за допомогою звичайного шестигранного ключа на 4 мм, а заміна зношеного ущільнювача обійдеться в рази дешевше ніж купівля нового вікна.

Які будинки замерзнуть першими, якщо зникне опалення

З настанням холодів значна частина тепла із житла йде саме через вікна. Однак зменшити ці втрати можна за допомогою простого підручного засобу — звичайної плівки.