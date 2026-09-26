Перехід на зимовий час захистить від блекауту? Чи справді є користь від переведення годинників

Для нашої енергосистеми важливим є не лише обсяг виробництва електроенергії, а й здатність швидко регулювати потужність

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Перехід на зимовий час (у 2026 році відбудеться 25 жовтня) позитивно впливає на енергетику. Він допомагає раціональніше використовувати електроенергію відповідно до світлої частини доби.

Про це розповів голова ГО "Бюро комплексного аналізу та прогнозів", експерт з питань енергетики Сергій Дяченко "РБК-Україна". За його словами, переведення годинників має дві сторони — позитивну та негативну.

"Для енергетики це однозначно добре, бо все побудовано так, щоб краще вписуватись в світовий день і більш раціонально використовувати електроенергію. Негативний аспект пов’язаний із тим, що потрібно переводити транспорт на нові графіки руху, а це вимагає додаткових витрат", — пояснив фахівець.

Сергій Дяченко. Фото: Укрінформ

Дяченко додав, що перехід на зимовий час найбільш корисним є під час пікових навантажень на електросистему. Вони критичніші, ніж загальний обсяг спожитої електроенергії.

Традиційно протягом доби є два періоди пікових навантажень. Ранок, з 7:00 до 10:00, коли люди збираються на роботу, та з 19:00 до 22:00 ввечері, коли повертаються додому.

"Перехід на зимовий час може дещо пом’якшити саме вечірній пік, оскільки світловий день краще узгоджується з режимом споживання", — зазначив Дяченко.

За словами фахівця, якщо взимку виникне дефіцит потужності, перехід на зимовий час може зменшити потребу у відключеннях. Водночас значну роль у стабільності української енергосистеми відіграють атомні електростанції.

Вони виробляють 50-70% електроенергії, яку споживає Україна. При цьому головним викликом для нашої енергосистеми є не лише обсяг виробництва електроенергії, а й здатність швидко регулювати потужність у години пікового споживання.

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