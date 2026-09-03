Вересень здивує кожного: кліматологи розкрили аномальний прогноз для України

Глобальні процеси дуже вплинуть на осінню погоду в Україні

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Осінь 2026 року в Україні розпочнеться з аномально високих температурних показників. Вересень взагалі стане "продовженням літа".

Про це повідомляє Європейський центр середньострокових прогнозів погоди через сервіс Copernicus C3S. Згідно з останніми оновленими даними, ймовірність перевищення середньої температури повітря (спостереження велося з 1991 р.) з вересня по листопад становить понад 80% на всій території Східної Європи, зокрема України.

Що чекає на українців у новому сезоні?

Продовження літа: Вересень та початок жовтня принесуть в українські регіони тривалі періоди сухої та по-літньому теплої погоди.

Вересень та початок жовтня принесуть в українські регіони тривалі періоди сухої та по-літньому теплої погоди. Осінні контрасти: Такий температурний режим не скасовує різких короткочасних заток холодного повітря з півночі ближче до кінця жовтня.

Такий температурний режим не скасовує різких короткочасних заток холодного повітря з півночі ближче до кінця жовтня. Загальний підсумок: У середньому осінній сезон виявиться значно теплішим за традиційні багаторічні показники.

Фізика процесів: чому осінь буде спекотною?

Метеорологічні фактори, що формують подібний характер погоди, пояснюються двома ключовими причинами:

Супер Ель-Ніньйо та прогрів морів: Нарощувана фаза явища Ель-Ніньйо у поєднанні з рекордно високою температурою поверхні Атлантичного океану блокує раннє проникнення арктичних мас у середні широти, про що офіційно інформує Всесвітня метеорологічна організація (WMO).

Ель-Ніньйо відбувається через сильне нагрівання води в екваторіальній частині Тихого океану. Нині воно посилюється. За даними Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA), ймовірність сильного Ель-Ніньйо восени та взимку перевищує 90%.

Що таке Ель-Ніньйо

Субтропічний гребінь: Над Південно-Східною Європою формується стійка зона високого тиску, яка утримує прогріте повітря, що надходить із Північної Африки та Середземномор’я.

Субтропічний гребінь — це широка і стійка зона підвищеного атмосферного тиску (область високого тиску), яка формується в субтропічних широтах і язиком (гребенем) поширюється на сусідні регіони.

Субтропічний гребінець. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Раніше кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" дав прогноз погоди на початок осені. За його словами, жителі України помітять суттєві зміни вже з 6 вересня.