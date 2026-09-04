Допоможуть борошно та капуста: чим чистити дверні ручки та замки в домашніх умовах

Засіб для догляду за ручкою необхідно вибирати в залежності від того, з якого металу вона зроблена

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Металева дверна фурнітура цінується за свою міцність і довговічність. Але з часом навіть найякісніші латунні, бляшані чи хромовані ручки темніють і вкриваються некрасивим нальотом.

Потемніння та знос металів відбуваються через постійний контакт із руками, вплив повітря та природні процеси окиснення. Купувати дорогу побутову хімію для відновлення поверхні не обов'язково. Як пише Fanzine.cz, достатньо використовувати правильні домашні компоненти під кожен конкретний сплав.

Для латуні та міді ідеально підійде паста із суміші борошна, солі та оцту в рівних пропорціях. Нанесіть її на пару хвилин, змийте теплою мильною водою та відполіруйте сухою тканиною.

Потьмянілі вироби з олова чи жерсті можна освіжити за допомогою капустяного листя, обклавши ним деталь на деякий час, а для видалення темної патини знадобиться суміш 1 чайної ложки солі, 150 мл оцту та борошна.

Хромовані та нікельовані деталі потребують дбайливішого ставлення. Їх достатньо промити мильною водой без абразивних губок і захистити тонким шаром звичайного воску.

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