Укр

Помогут мука и капуста: чем чистить дверные ручки и замки в домашних условиях

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Ручки из латуни, олова или хрома будут как новые
Ручки из латуни, олова или хрома будут как новые. Фото Коллаж "Телеграфа"

Средство для ухода за ручкой необходимо выбирать в зависимости от того, из какого металла она сделана

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Металлическая дверная фурнитура ценится за свою прочность и долговечность. Но со временем даже самые качественные латунные, жестяные или хромированные ручки темнеют и покрываются некрасивым налетом.

Потемнение и износ металлов происходят из-за постоянного контакта с руками, воздействия воздуха и естественных процессов окисления. Покупать дорогую бытовую химию для восстановления поверхности не обязательно. Как пишет Fanzine.cz, достаточно использовать правильные домашние компоненты под каждый конкретный сплав.

Для латуни и меди идеально подойдет паста из смеси муки, соли и уксуса в равных пропорциях. Нанесите ее на пару минут, смойте теплой мыльной водой и отполируйте сухой тканью.

Потускневшие изделия из олова или жести можно освежить с помощью капустных листьев, обложив ими деталь на некоторое время, а для удаления темной патины понадобится смесь 1 чайной ложки соли, 150 мл уксуса и муки.

Чем чистить дверные ручки
Фото: magnific.com

Хромированные и никелированные детали требуют более бережного отношения. Их достаточно промыть мыльной водой без абразивных губок и защитить тонким слоем обычного воска.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно ухаживать за раковиной из нержавеющей стали, чтобы на ней не было пятен.

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#Уборка #Ручки #Лайфхак