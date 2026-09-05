Модниці дістали "бабусині" речі з шаф: що тепер носять усі

Ці речі ви точно пам’ятаєте з дитинства

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Цього сезону в моду знову увійшли речі, які довгий час вважалися старомодними. Нічні сорочки, в’язані сумки та зручні сандалі повернулися у сучасні образи.

Те, що раніше нагадувало гардероб бабусь, тепер стало помітним літнім та осіннім трендом, як написали в "The Telegraph". Дизайнери та модниці по-новому обіграють знайомі речі, поєднуючи їх із сучасним одягом та аксесуарами.

Які "бабусині" речі повернулися в моду

Одним із головних трендів стала легка нічна сорочка, яку тепер носять не лише вдома. Її можна поєднувати з джинсами або брюками, а завершити образ яскравими прикрасами. Для теплої погоди особливо добре підходять бавовняні моделі, які не обтяжують образ.

Легкі бавовняні речі знову увійшли до літніх образів

Не менш популярними стали "рибальські" сандалі. Вони мають широкі ремінці, виглядають трохи масивно, але водночас залишаються зручними для щоденного носіння.

Зручні сандалі повернулися у жіночий гардероб

Ще одна річ, яка повернулася у гардероби, — в’язана сумка. Особливо актуальні моделі, прикрашені бісером або зроблені гачком, часто з дерев’яними ручками. Така сумка сама по собі привертає увагу, тому її радять поєднувати з простішим одягом.

В’язані сумки стали популярним аксесуаром цього сезону

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про манікюр, який багато хто пам’ятає з часів своїх бабусь, а тепер він знову повернувся в моду.