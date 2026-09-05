Модницы достали "бабушкины" вещи из шкафов: что теперь носят все

Эти вещи вы точно помните с детства

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В этом сезоне в моду снова вошли вещи, долгое время считавшиеся старомодными. Ночные рубашки, вязаные сумки и удобные сандалии вернулись в современные образы.

То, что раньше напоминало гардероб бабушек, теперь стало заметным летним и осенним трендом, как написали в The Telegraph. Дизайнеры и модницы по-новому обыгрывают знакомые вещи, сочетая их с современной одеждой и аксессуарами.

Какие "бабушкины" вещи вернулись в моду

Одним из главных трендов стала легкая ночная сорочка, которую теперь носят не только дома. Ее можно совмещать с джинсами или брюками, а завершить образ яркими украшениями. Для теплой погоды особенно хорошо подходят хлопчатобумажные модели, не обременяющие образ.

Легкие хлопчатобумажные вещи вернулись в летние образы

Не менее популярными стали "рыболовные" сандалии. Они имеют широкие ремешки, выглядят немного массивно, но в то же время остаются удобными для повседневной носки.

Удобные сандалии вернулись в женский гардероб

Еще одна вещь, вернувшаяся в гардеробы, — вязаная сумка. Особо актуальны модели, украшенные бисером или сделанные крючком, часто с деревянными ручками. Такая сумка сама по себе привлекает внимание, поэтому ее советуют совмещать с более простой одеждой.

Вязаные сумки стали популярным аксессуаром в этом сезоне

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о маникюре, который многие помнят со времен своих бабушек, а теперь он снова вернулся в моду.