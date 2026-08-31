В "АТБ" порожні полиці? Чи справді у магазинах закінчуються продукти
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Ситуація з продуктами в магазині контрольована — працівники залу ймовірно не встигають розкладати товар
У київському "АТБ" перевірили, чи справді на полицях бракує продуктів. Товару подекуди поменшало, але більшість основних продуктів залишається в продажу.
Автор відео YouTube-канала "Київ від першої особи" вирішив особисто перевірити ситуацію після появи повідомлень про обмеження на купівлю продуктів та нібито порожні магазини.
Найпомітніше поменшало гречки — залишилося лише кілька упаковок, хоча інші крупи були в наявності. Ціна гречки на момент зйомки становила близько 65 гривень. Також покупці розібрали частину олії, а цукру-піску на одній із полиць взагалі не було. Водночас в іншому магазині, який автор відвідав перед цим, борошна взагалі не залишилося, тоді як в "АТБ" його можна було придбати.
З м'ясом ситуація виявилася іншою: на полицях був фарш, курятина, свинина, ребра, корейка та інші позиції. Вибір автор назвав достатнім. Яйця також були в продажу — залишалося кілька варіантів за різними цінами, хоча окремі позиції вже розібрали.
Наприкінці перевірки автор зазначив, що загалом магазин не виглядає порожнім. На його думку, окремі товари просто не встигають викладати, а розібрану гречку та інші позиції мають поповнити.
На які продукти в "АТБ" діє ліміт — до 6 штук "на руки"
Із 28 серпня 2026 року в магазинах "АТБ" запровадили ліміти на купівлю окремих товарів. Обмеження стосуються як покупок безпосередньо в магазинах, так і замовлень через онлайн-сервіси мережі. Перелік продукції, на яку поширюються нові правила, "Телеграфу" повідомив працівник "АТБ".
Обмеження діють на:
- консерви з риби та морепродуктів;
- м'ясні консерви;
- олія та оцет;
- продукти швидкого приготування і харчові концентрати;
- крохмаль;
- крупи;
- макаронні вироби;
- пластівці;
- сіль;
- сода;
- товари для випікання;
- цукор;
- курячі яйця.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що робити у випадку крадіжки речей із камери схову магазину — в "АТБ" пояснили, хто має займатися такими ситуаціями.