В "АТБ" порожні полиці? Чи справді у магазинах закінчуються продукти

Ситуація з продуктами в магазині контрольована — працівники залу ймовірно не встигають розкладати товар

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У київському "АТБ" перевірили, чи справді на полицях бракує продуктів. Товару подекуди поменшало, але більшість основних продуктів залишається в продажу.

Автор відео YouTube-канала "Київ від першої особи" вирішив особисто перевірити ситуацію після появи повідомлень про обмеження на купівлю продуктів та нібито порожні магазини.

Найпомітніше поменшало гречки — залишилося лише кілька упаковок, хоча інші крупи були в наявності. Ціна гречки на момент зйомки становила близько 65 гривень. Також покупці розібрали частину олії, а цукру-піску на одній із полиць взагалі не було. Водночас в іншому магазині, який автор відвідав перед цим, борошна взагалі не залишилося, тоді як в "АТБ" його можна було придбати.

З м'ясом ситуація виявилася іншою: на полицях був фарш, курятина, свинина, ребра, корейка та інші позиції. Вибір автор назвав достатнім. Яйця також були в продажу — залишалося кілька варіантів за різними цінами, хоча окремі позиції вже розібрали.

Наприкінці перевірки автор зазначив, що загалом магазин не виглядає порожнім. На його думку, окремі товари просто не встигають викладати, а розібрану гречку та інші позиції мають поповнити.

На які продукти в "АТБ" діє ліміт — до 6 штук "на руки"

Із 28 серпня 2026 року в магазинах "АТБ" запровадили ліміти на купівлю окремих товарів. Обмеження стосуються як покупок безпосередньо в магазинах, так і замовлень через онлайн-сервіси мережі. Перелік продукції, на яку поширюються нові правила, "Телеграфу" повідомив працівник "АТБ".

Обмеження діють на:

консерви з риби та морепродуктів;

м'ясні консерви;

олія та оцет;

продукти швидкого приготування і харчові концентрати;

крохмаль;

крупи;

макаронні вироби;

пластівці;

сіль;

сода;

товари для випікання;

цукор;

курячі яйця.

Які продукти в "АТБ" можна придбати до 6 штук в одному чеку. Фото: згенероване ШІ, "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що робити у випадку крадіжки речей із камери схову магазину — в "АТБ" пояснили, хто має займатися такими ситуаціями.